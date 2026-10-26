Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Рост рубля остановился": аналитики оценили курс юаня к рублю - 26.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261026/rubl-874620806.html
"Рост рубля остановился": аналитики оценили курс юаня к рублю
"Рост рубля остановился": аналитики оценили курс юаня к рублю - 26.10.2026, ПРАЙМ
"Рост рубля остановился": аналитики оценили курс юаня к рублю
Рубль в понедельник незначительно снизился к юаню в рамках технического отскока и постепенного сокращения предложения валюты, следует из данных Московской биржи | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T19:37+0300
2026-10-26T20:14+0300
рынок
сша
иран
ормузский пролив
дональд трамп
александр бахтин
дмитрий бабин
"бкс мир инвестиций"
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874620806.jpg?1793034874
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Рубль в понедельник незначительно снизился к юаню в рамках технического отскока и постепенного сокращения предложения валюты, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 2 копейки и составил 12,09 рубля. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.12 мск дорожал на 0,26%, до 111,99 доллара за баррель. "Нефтяные котировки марки Brent корректируются в район 110 долларов за баррель после недавнего скачка к 120 долларам. Давление на сырье оказали новости о визите катарских посредников в Иран для деэскалации ситуации, а также заявления президента США Дональда Трампа о грядущем падении цен. Однако аналитики считают данный откат временным: Ормузский пролив фактически заблокирован, хуситы продолжают атаковать инфраструктуру Саудовской Аравии, а усиление военного присутствия США на Ближнем Востоке сохраняет высокую премию за геополитический риск", - отмечает Александр Бахтин из "Гарда капитал". За день юань вырос на 0,18%. При этом курс китайской валюты в понедельник двигался в диапазоне 12,03-12,16 рубля. "Рост рубля остановился. Перепроданные валюты пошли в отскок. Помимо технического аспекта может сказываться постепенное сокращение предложения валюты, связанного с налоговым периодом. Основные продажи уже прошли. Тем не менее импульсы укрепления рубля до середины недели еще возможны. Высокие цены на нефть и геополитический фон благоволят рублевым активам", - рассказал Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Поддержкой нацвалюте можно считать и паузу в секвестре ключевой ставки ЦБ, добавил он. Прогнозы "На этой неделе прогнозируем движение курса рубля к верхним границам диапазонов 80-82 по доллару и 12-12,25 за юань", - прогнозирует Смирнов. Скорее всего, на краткосрочном горизонте юань может перейти к консолидации в диапазоне последних нескольких сессий 12-12,2 рубля, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
сша
иран
ормузский пролив
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, сша, иран, ормузский пролив, дональд трамп, александр бахтин, дмитрий бабин, "бкс мир инвестиций"
Рынок, США, ИРАН, Ормузский пролив, Дональд Трамп, Александр Бахтин, Дмитрий Бабин, "БКС Мир инвестиций"
19:37 26.10.2026 (обновлено: 20:14 26.10.2026)
 
"Рост рубля остановился": аналитики оценили курс юаня к рублю

Смирнов: на этой неделе доллар будет в диапазоне 80–82 рубля, юань — 12–12,25

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Рубль в понедельник незначительно снизился к юаню в рамках технического отскока и постепенного сокращения предложения валюты, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 2 копейки и составил 12,09 рубля.
Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.12 мск дорожал на 0,26%, до 111,99 доллара за баррель.
"Нефтяные котировки марки Brent корректируются в район 110 долларов за баррель после недавнего скачка к 120 долларам. Давление на сырье оказали новости о визите катарских посредников в Иран для деэскалации ситуации, а также заявления президента США Дональда Трампа о грядущем падении цен. Однако аналитики считают данный откат временным: Ормузский пролив фактически заблокирован, хуситы продолжают атаковать инфраструктуру Саудовской Аравии, а усиление военного присутствия США на Ближнем Востоке сохраняет высокую премию за геополитический риск", - отмечает Александр Бахтин из "Гарда капитал".
За день юань вырос на 0,18%. При этом курс китайской валюты в понедельник двигался в диапазоне 12,03-12,16 рубля.
"Рост рубля остановился. Перепроданные валюты пошли в отскок. Помимо технического аспекта может сказываться постепенное сокращение предложения валюты, связанного с налоговым периодом. Основные продажи уже прошли. Тем не менее импульсы укрепления рубля до середины недели еще возможны. Высокие цены на нефть и геополитический фон благоволят рублевым активам", - рассказал Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций".
Поддержкой нацвалюте можно считать и паузу в секвестре ключевой ставки ЦБ, добавил он.

Прогнозы

"На этой неделе прогнозируем движение курса рубля к верхним границам диапазонов 80-82 по доллару и 12-12,25 за юань", - прогнозирует Смирнов.
Скорее всего, на краткосрочном горизонте юань может перейти к консолидации в диапазоне последних нескольких сессий 12-12,2 рубля, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
 
РынокСШАИРАНОрмузский проливДональд ТрампАлександр БахтинДмитрий Бабин"БКС Мир инвестиций"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала