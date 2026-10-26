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"Рост рубля остановился": аналитики оценили курс юаня к рублю

"Рост рубля остановился": аналитики оценили курс юаня к рублю - 26.10.2026, ПРАЙМ

"Рост рубля остановился": аналитики оценили курс юаня к рублю

Рубль в понедельник незначительно снизился к юаню в рамках технического отскока и постепенного сокращения предложения валюты, следует из данных Московской биржи | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T19:37+0300

2026-10-26T19:37+0300

2026-10-26T20:14+0300

рынок

сша

иран

ормузский пролив

дональд трамп

александр бахтин

дмитрий бабин

"бкс мир инвестиций"

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Рубль в понедельник незначительно снизился к юаню в рамках технического отскока и постепенного сокращения предложения валюты, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 2 копейки и составил 12,09 рубля. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.12 мск дорожал на 0,26%, до 111,99 доллара за баррель. "Нефтяные котировки марки Brent корректируются в район 110 долларов за баррель после недавнего скачка к 120 долларам. Давление на сырье оказали новости о визите катарских посредников в Иран для деэскалации ситуации, а также заявления президента США Дональда Трампа о грядущем падении цен. Однако аналитики считают данный откат временным: Ормузский пролив фактически заблокирован, хуситы продолжают атаковать инфраструктуру Саудовской Аравии, а усиление военного присутствия США на Ближнем Востоке сохраняет высокую премию за геополитический риск", - отмечает Александр Бахтин из "Гарда капитал". За день юань вырос на 0,18%. При этом курс китайской валюты в понедельник двигался в диапазоне 12,03-12,16 рубля. "Рост рубля остановился. Перепроданные валюты пошли в отскок. Помимо технического аспекта может сказываться постепенное сокращение предложения валюты, связанного с налоговым периодом. Основные продажи уже прошли. Тем не менее импульсы укрепления рубля до середины недели еще возможны. Высокие цены на нефть и геополитический фон благоволят рублевым активам", - рассказал Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Поддержкой нацвалюте можно считать и паузу в секвестре ключевой ставки ЦБ, добавил он. Прогнозы "На этой неделе прогнозируем движение курса рубля к верхним границам диапазонов 80-82 по доллару и 12-12,25 за юань", - прогнозирует Смирнов. Скорее всего, на краткосрочном горизонте юань может перейти к консолидации в диапазоне последних нескольких сессий 12-12,2 рубля, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

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иран

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рынок, сша, иран, ормузский пролив, дональд трамп, александр бахтин, дмитрий бабин, "бкс мир инвестиций"