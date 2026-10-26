Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Русолово" запустило в эксплуатацию рудник "Перевальный" в Хабаровском крае - 26.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261026/rusolovo-874613471.html
"Русолово" запустило в эксплуатацию рудник "Перевальный" в Хабаровском крае
"Русолово" запустило в эксплуатацию рудник "Перевальный" в Хабаровском крае - 26.10.2026, ПРАЙМ
"Русолово" запустило в эксплуатацию рудник "Перевальный" в Хабаровском крае
Предприятие "Русолово", оловодобывающий дивизион "Селигдара", запустило в эксплуатацию рудник "Перевальный" в Хабаровском крае, рассказал президент... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T16:47+0300
2026-10-26T16:55+0300
бизнес
россия
хабаровский край
якутия
бурятия
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874613471.jpg?1793022931
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Предприятие "Русолово", оловодобывающий дивизион "Селигдара", запустило в эксплуатацию рудник "Перевальный" в Хабаровском крае, рассказал президент полиметаллического холдинга Александр Хрущ. "Буквально вчера был запущен в работу наш третий рудник "Русолово". Рудник "Перевальный", также как и рудник "Молодежный", находится в Солнечном районе Хабаровского края. Также как и "Молодежный", он успешно работал в советское время, позднее был законсервирован и сейчас благодаря нам обрел вторую жизнь", - написал он в своем Telegram-канале. В июне директор "Оловянной рудной компании" (ОРК, входит в "Русолово") Игорь Корытов заявлял, что добыча руды на "Перевальном" начнется во втором полугодии. "Русолово" - ведущая российская оловодобывающая компания. Производит в концентратах олово, вольфрам, медь и серебро. В частности, в Хабаровском крае ведется добыча на оловянных месторождениях Правоурмийском и Фестивальном. "Селигдар" входит в пятерку крупнейших компаний России по запасам золота и в пятерку крупнейших в мире по запасам олова. Активы расположены в семи субъектах РФ: Якутии, Бурятии, Оренбургской и Иркутской областях, Хабаровском и Алтайском краях и на Чукотке.
хабаровский край
якутия
бурятия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, хабаровский край, якутия, бурятия
Бизнес, РОССИЯ, Хабаровский край, ЯКУТИЯ, Бурятия
16:47 26.10.2026 (обновлено: 16:55 26.10.2026)
 
"Русолово" запустило в эксплуатацию рудник "Перевальный" в Хабаровском крае

"Русолово" запустило в эксплуатацию рудник "Перевальный" в Хабаровском крае

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Предприятие "Русолово", оловодобывающий дивизион "Селигдара", запустило в эксплуатацию рудник "Перевальный" в Хабаровском крае, рассказал президент полиметаллического холдинга Александр Хрущ.
"Буквально вчера был запущен в работу наш третий рудник "Русолово". Рудник "Перевальный", также как и рудник "Молодежный", находится в Солнечном районе Хабаровского края. Также как и "Молодежный", он успешно работал в советское время, позднее был законсервирован и сейчас благодаря нам обрел вторую жизнь", - написал он в своем Telegram-канале.
В июне директор "Оловянной рудной компании" (ОРК, входит в "Русолово") Игорь Корытов заявлял, что добыча руды на "Перевальном" начнется во втором полугодии.
"Русолово" - ведущая российская оловодобывающая компания. Производит в концентратах олово, вольфрам, медь и серебро. В частности, в Хабаровском крае ведется добыча на оловянных месторождениях Правоурмийском и Фестивальном.
"Селигдар" входит в пятерку крупнейших компаний России по запасам золота и в пятерку крупнейших в мире по запасам олова. Активы расположены в семи субъектах РФ: Якутии, Бурятии, Оренбургской и Иркутской областях, Хабаровском и Алтайском краях и на Чукотке.
 
БизнесРОССИЯХабаровский крайЯКУТИЯБурятия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала