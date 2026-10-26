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"Русолово" запустило в эксплуатацию рудник "Перевальный" в Хабаровском крае

"Русолово" запустило в эксплуатацию рудник "Перевальный" в Хабаровском крае - 26.10.2026, ПРАЙМ

"Русолово" запустило в эксплуатацию рудник "Перевальный" в Хабаровском крае

Предприятие "Русолово", оловодобывающий дивизион "Селигдара", запустило в эксплуатацию рудник "Перевальный" в Хабаровском крае, рассказал президент... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T16:47+0300

2026-10-26T16:47+0300

2026-10-26T16:55+0300

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Предприятие "Русолово", оловодобывающий дивизион "Селигдара", запустило в эксплуатацию рудник "Перевальный" в Хабаровском крае, рассказал президент полиметаллического холдинга Александр Хрущ. "Буквально вчера был запущен в работу наш третий рудник "Русолово". Рудник "Перевальный", также как и рудник "Молодежный", находится в Солнечном районе Хабаровского края. Также как и "Молодежный", он успешно работал в советское время, позднее был законсервирован и сейчас благодаря нам обрел вторую жизнь", - написал он в своем Telegram-канале. В июне директор "Оловянной рудной компании" (ОРК, входит в "Русолово") Игорь Корытов заявлял, что добыча руды на "Перевальном" начнется во втором полугодии. "Русолово" - ведущая российская оловодобывающая компания. Производит в концентратах олово, вольфрам, медь и серебро. В частности, в Хабаровском крае ведется добыча на оловянных месторождениях Правоурмийском и Фестивальном. "Селигдар" входит в пятерку крупнейших компаний России по запасам золота и в пятерку крупнейших в мире по запасам олова. Активы расположены в семи субъектах РФ: Якутии, Бурятии, Оренбургской и Иркутской областях, Хабаровском и Алтайском краях и на Чукотке.

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