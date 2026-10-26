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В "Рувики" запустили спецпроект "Трудовые династии"

В "Рувики" запустили спецпроект "Трудовые династии" - 26.10.2026, ПРАЙМ

В "Рувики" запустили спецпроект "Трудовые династии"

Интернет-энциклопедия "Рувики" запустила спецпроект "Трудовые династии", который собирает подлинные истории семей, поколениями сохраняющих верность одной... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T12:11+0300

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Интернет-энциклопедия "Рувики" запустила спецпроект "Трудовые династии", который собирает подлинные истории семей, поколениями сохраняющих верность одной профессии, рассказали РИА Новости в пресс-службе энциклопедии. "На старте проекта цифровая база знаний объединила материалы о более чем 300 династиях из 30 регионов страны - от учителей и врачей до металлургов, энергетиков и хлеборобов. Проект задуман как интерактивная карта профессиональной преемственности России", - рассказали в "Рувики". Уточняется, что для каждого региона-участника на платформе создан отдельный цифровой раздел, в котором в академическом формате рассказывается о семьях, чей совокупный трудовой стаж в рамках одной специальности нередко исчисляется веками. "За каждой статьей в "Трудовых династиях" стоит не просто перечень дат и наград, а реальный опыт поколений, который ковал историю регионов и всей страны. Мы создаем общедоступную базу знаний, чтобы эти уникальные семейные архивы и традиции не были забыты, а стали ориентиром для молодых профессионалов", - приводит пресс-служба слова гендиректора "Рувики" Владимира Медейко. В пресс-службе добавили, что материалы охватывают ключевые отрасли экономики и социальной сферы: истории машиностроителей, металлургов и энергетиков, силами которых строились крупнейшие предприятия и города; династии педагогов, врачей и работников культуры, формирующие интеллектуальный код регионов; семьи, десятилетиями работающие в сельском хозяйстве, лесной отрасли и энергетическом комплексе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, общество , россия