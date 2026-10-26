Борьба за выход над 2500 пунктов продолжается: что ждет российский рынок?

МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи начал неделю разнонаправленной динамикой на уровне 2460-2480 пунктов. Несмотря на откат цен на нефть от локальных максимумов покупательский настрой сохраняется.Инвесторы отыгрывают оживление переговорной активности России и США как по украинскому треку, так и в части двустороннего экономического сотрудничества. На рынке ждут возобновления мирных переговоров в формате РФ-США-Украина, предварительно они пройдут в Абу-Даби в середине ноября. Кроме того, на саммите АТЭС 18-19 ноября может состояться встреча российского, китайского и американского лидеров.Котировки Brent остывают после всплеска под 120 долларов. Коррекцию вызвал как аспект технической перегретости, так и новостной фон. По данным зарубежных СМИ, в Иран прибыли посредники из Катара в рамках усилий, направленных на деэскалацию в регионе. Кроме того, с вербальной интервенцией выступил президент США Дональд Трамп, который заявил на выходных, что цены на нефть скоро резко упадут. Коррекция в нефти вряд ли будет продолжительной – йеменские хуситы продолжают атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии, Ормузский пролив фактически заблокирован, а военное присутствие США в регионе усиливается.Рубль за минувшую неделю укрепился на 2,5% и пока держит позиции. Налоговый период, высокие цены на нефть, монетарная пауза ЦБ и сжатие геополитической премии сформировали блок поддержки рубля. После завершения фискальных платежей валюты могут немного отжаться, отскок может быть усилен эффектом их локальной перепроданности. Ближайшие цели – 82,5 по доллару, 92-93 по евро и 12,3 за юань. Откат рубля может поддержать акции экспортеров.Мировые биржевые индексы остаются под давлением. Высокие цены на нефть и газ, ближневосточная напряженность, массовые беспорядки в Европе и регулярно обостряющиеся опасения по поводу перспектив ИИ-компаний ухудшают общерыночный сентимент. На рынках ждут заседаний ФРС и ЕЦБ в середине недели. Также инвесторы продолжат следить за сезоном отчетностей в США, результаты в ближайшие дни представят Visa, Coca-Cola, Microsoft, Intel и другие.На российском рынке за третий квартал отчитаются Сбербанк, ВТБ, Дом.РФ, Яндекс, ИКС5 и другие. Росстат в середине недели представит данные по ВВП, промпроизводству, отчет по инфляции. Борьба за выход над 2500 пунктов по индексу Мосбиржи продолжится, в фокусе внимания остаются новости, связанные с геополитикой, сырьевые и валютные котировки, корпоративные события и ключевая макростатистика.Автор: Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"
МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи начал неделю разнонаправленной динамикой на уровне 2460-2480 пунктов. Несмотря на откат цен на нефть от локальных максимумов покупательский настрой сохраняется.
Инвесторы отыгрывают оживление переговорной активности России и США как по украинскому треку, так и в части двустороннего экономического сотрудничества. На рынке ждут возобновления мирных переговоров в формате РФ-США-Украина, предварительно они пройдут в Абу-Даби в середине ноября. Кроме того, на саммите АТЭС 18-19 ноября может состояться встреча российского, китайского и американского лидеров.
Котировки Brent остывают после всплеска под 120 долларов. Коррекцию вызвал как аспект технической перегретости, так и новостной фон. По данным зарубежных СМИ, в Иран прибыли посредники из Катара в рамках усилий, направленных на деэскалацию в регионе. Кроме того, с вербальной интервенцией выступил президент США Дональд Трамп, который заявил на выходных, что цены на нефть скоро резко упадут. Коррекция в нефти вряд ли будет продолжительной – йеменские хуситы продолжают атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии, Ормузский пролив фактически заблокирован, а военное присутствие США в регионе усиливается.
Рубль за минувшую неделю укрепился на 2,5% и пока держит позиции. Налоговый период, высокие цены на нефть, монетарная пауза ЦБ и сжатие геополитической премии сформировали блок поддержки рубля. После завершения фискальных платежей валюты могут немного отжаться, отскок может быть усилен эффектом их локальной перепроданности. Ближайшие цели – 82,5 по доллару, 92-93 по евро и 12,3 за юань. Откат рубля может поддержать акции экспортеров.
Мировые биржевые индексы остаются под давлением. Высокие цены на нефть и газ, ближневосточная напряженность, массовые беспорядки в Европе и регулярно обостряющиеся опасения по поводу перспектив ИИ-компаний ухудшают общерыночный сентимент. На рынках ждут заседаний ФРС и ЕЦБ в середине недели. Также инвесторы продолжат следить за сезоном отчетностей в США, результаты в ближайшие дни представят Visa, Coca-Cola, Microsoft, Intel и другие.
На российском рынке за третий квартал отчитаются Сбербанк, ВТБ, Дом.РФ, Яндекс, ИКС5 и другие. Росстат в середине недели представит данные по ВВП, промпроизводству, отчет по инфляции. Борьба за выход над 2500 пунктов по индексу Мосбиржи продолжится, в фокусе внимания остаются новости, связанные с геополитикой, сырьевые и валютные котировки, корпоративные события и ключевая макростатистика.
Автор: Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"
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