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Тяготение к росту: аналитик оценил движение индекса Мосбиржи - 26.10.2026, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Тяготение к росту: аналитик оценил движение индекса Мосбиржи
Тяготение к росту: аналитик оценил движение индекса Мосбиржи - 26.10.2026, ПРАЙМ
Тяготение к росту: аналитик оценил движение индекса Мосбиржи
Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника немного повышается, оставаясь выше 2450 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T12:30+0300
2026-10-26T12:44+0300
экономика
рынок
торги
мосбиржа
россия
акции
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника немного повышается, оставаясь выше 2450 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи (IMOEX) к 12.04 мск рос на 0,19% относительно предыдущего закрытия, до 2 469,23 пункта. Стоимость нефти снижалась на 1,8%, до 109,7 доллара за баррель сорта Brent. В частности, дорожают акции "Полюса" (+2,5%), "Русагро" (+2,7%), "Сургутнефтегаза" (+2%), "Совкомфлота" (+2,2%). Дешевеют бумаги "Фосагро" (-2%), ЮГК (-1,6%), "Озона" (-1,1%). Оптимизм на российском рынке акций в понедельник несколько ослаб ввиду корректирующейся вниз нефти и отсутствия значимых новостей в выходные, рассуждает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Тем не менее индекс Мосбиржи может продолжить инерционно тяготеть к росту в направлении круглых 2500 пунктов. Ближайшей поддержкой для индикатора теперь выступает зона 2430-2450 пунктов", - добавляет он.
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Экономика, Рынок, Торги, Мосбиржа, РОССИЯ, Акции
12:30 26.10.2026 (обновлено: 12:44 26.10.2026)
 
Тяготение к росту: аналитик оценил движение индекса Мосбиржи

Локтюхов: индекс Мосбиржи может продолжить тяготеть к росту в направлении 2500 пунктов

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника немного повышается, оставаясь выше 2450 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи (IMOEX) к 12.04 мск рос на 0,19% относительно предыдущего закрытия, до 2 469,23 пункта.
Стоимость нефти снижалась на 1,8%, до 109,7 доллара за баррель сорта Brent.
В частности, дорожают акции "Полюса" (+2,5%), "Русагро" (+2,7%), "Сургутнефтегаза" (+2%), "Совкомфлота" (+2,2%).
Дешевеют бумаги "Фосагро" (-2%), ЮГК (-1,6%), "Озона" (-1,1%).
Оптимизм на российском рынке акций в понедельник несколько ослаб ввиду корректирующейся вниз нефти и отсутствия значимых новостей в выходные, рассуждает Евгений Локтюхов из ПСБ.
"Тем не менее индекс Мосбиржи может продолжить инерционно тяготеть к росту в направлении круглых 2500 пунктов. Ближайшей поддержкой для индикатора теперь выступает зона 2430-2450 пунктов", - добавляет он.
 
ЭкономикаРынокТоргиМосбиржаРОССИЯАкции
 
 
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