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Тяготение к росту: аналитик оценил движение индекса Мосбиржи

Тяготение к росту: аналитик оценил движение индекса Мосбиржи - 26.10.2026, ПРАЙМ

Тяготение к росту: аналитик оценил движение индекса Мосбиржи

Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника немного повышается, оставаясь выше 2450 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T12:30+0300

2026-10-26T12:30+0300

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника немного повышается, оставаясь выше 2450 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи (IMOEX) к 12.04 мск рос на 0,19% относительно предыдущего закрытия, до 2 469,23 пункта. Стоимость нефти снижалась на 1,8%, до 109,7 доллара за баррель сорта Brent. В частности, дорожают акции "Полюса" (+2,5%), "Русагро" (+2,7%), "Сургутнефтегаза" (+2%), "Совкомфлота" (+2,2%). Дешевеют бумаги "Фосагро" (-2%), ЮГК (-1,6%), "Озона" (-1,1%). Оптимизм на российском рынке акций в понедельник несколько ослаб ввиду корректирующейся вниз нефти и отсутствия значимых новостей в выходные, рассуждает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Тем не менее индекс Мосбиржи может продолжить инерционно тяготеть к росту в направлении круглых 2500 пунктов. Ближайшей поддержкой для индикатора теперь выступает зона 2430-2450 пунктов", - добавляет он.

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рынок, торги, мосбиржа, россия, акции