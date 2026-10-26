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"Для штурма 2500 нужны сигналы": аналитики оценили рынок акций

"Для штурма 2500 нужны сигналы": аналитики оценили рынок акций - 26.10.2026, ПРАЙМ

"Для штурма 2500 нужны сигналы": аналитики оценили рынок акций

Российский рынок акций завершил торги понедельника ростом при поддержке ряда факторов, прежде всего геополитического позитива, следует из данных торгов и... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T19:31+0300

2026-10-26T19:31+0300

2026-10-26T20:12+0300

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мосбиржа

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил торги понедельника ростом при поддержке ряда факторов, прежде всего геополитического позитива, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов увеличился на 1,09% - до 2491,47 пункта, индекс РТС вырос на 1,15%, до 975,1 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,22%, до 943,88 пункта. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.10 мск дорожает на 0,23%, до 111,96 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи сегодня торговался в плюсе, подбираясь к 2500 пунктам. Рынок быстро отыграл монетарную паузу – заседание ЦБ прошло без сюрпризов. Цены на нефть спустились от пятимесячных вершин, но остаются относительно высокими, у 110 долларов. Рубль приостановил свое укрепление. Инвесторы реагируют прежде всего на геополитические сигналы", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Основную поддержку акциям продолжают оказывать ожидания дальнейшего развития переговоров по Украине и возможного смягчения отдельных санкционных ограничений, также отмечает Владимир Чернов из Freedom Global. Лидеры роста и падения В лидерах роста - акции "Сургутнефтегаза" (+5,13 %), "Совкомфлота" (+3,72 %), "Циана" (+2,92 %), "Полюса" (+2,75 %), "ЭН+ Груп" (+2,64 %). "Акции "Совкомфлота" продолжают пользоваться спросом на ожиданиях возможного смягчения американских санкций в отношении нефтяных танкеров. Дополнительную поддержку компании могут оказать высокие ставки морских перевозок и расширение экспортных поставок нефти. При этом снижение ограничений пока остается лишь возможным сценарием", - рассказал Чернов. Снижаются акции "Фосагро" (−1,8 %), ЮГК (−1,57 %), "Газпрома" (−0,19 %), "Роснефти" (−0,08 %). Прогнозы Для штурма и закрепления индекса Мосбиржи выше 2500 пунктов рынку необходимы подтвержденные сигналы с геополитического трека, а ближайшей зоной поддержки в случае отката выступит уровень 2430–2450 пунктов, прогнозирует Александр Бахтин из "Гарда капитал". "Ближайшим сопротивлением для индекса Мосбиржи выступает отметка 2500 пунктов. Ее уверенное преодоление может открыть дорогу к 2520–2550 пунктам, но для этого потребуются новые позитивные новости", - делится Чернов. "По индексу Мосбиржи ожидаем основные события у 2500 пунктов, сохранится повышенная чувствительность к информационному фону", - заключил Смирнов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, торги, украина, владимир чернов, александр бахтин, мосбиржа, совкомфлот, ртс