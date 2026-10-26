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SEFE закупит миллион тонн СПГ в год в течение 20 лет - 26.10.2026, ПРАЙМ
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SEFE закупит миллион тонн СПГ в год в течение 20 лет
SEFE закупит миллион тонн СПГ в год в течение 20 лет - 26.10.2026, ПРАЙМ
SEFE закупит миллион тонн СПГ в год в течение 20 лет
Энергетическая группа Securing Energy for Europe (SEFE), созданная в Германии на базе национализированных активов "Газпрома" (бывшей Gazprom Germania),... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T18:42+0300
2026-10-26T18:42+0300
газ
германия
газпром
gazprom germania
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Энергетическая группа Securing Energy for Europe (SEFE), созданная в Германии на базе национализированных активов "Газпрома" (бывшей Gazprom Germania), заключила соглашение с канадской компанией Ksi Lisims о поставке 1 миллиона сжиженного природного газа (СПГ) в год в течение 20 лет с начала 2030-х годов, следует из пресс-релиза SEFE. "После подписания основных условий соглашения ранее в этом году SEFE заключила долгосрочный контракт на поставку СПГ с канадской Ksi Lisims LNG. Согласно условиям соглашения, SEFE будет закупать 1 миллион тонн сжиженного природного газа в год... в течение 20 лет, начало поставок ожидается в начале 2030-х годов", - говорится в сообщении. Ksi Lisims LNG - тихоокеанский плавучий комплекс для экспорта СПГ, который проектируется недалеко от населенного пункта Гинголкс в Британской Колумбии. Ожидается, что производительность проекта составит 12 миллионов тонн СПГ в год. Группа "Газпром" в марте 2022 года прекратила участие в немецкой Gazprom Germania GmbH и всех ее активах, включая Gazprom Marketing & Trading Ltd (GM&T). Уже в апреле власти Германии взяли Gazprom Germania под временное управление, сочтя недействительным приобретение компании без их разрешения новыми инвесторами. А в сентябре они объявили о национализации компании.
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газ, германия, газпром, gazprom germania
Газ, ГЕРМАНИЯ, Газпром, Gazprom Germania
18:42 26.10.2026
 
SEFE закупит миллион тонн СПГ в год в течение 20 лет

SEFE заключила контракт на поставку 1 млн тонн СПГ в год с начала 2030-х годов

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Энергетическая группа Securing Energy for Europe (SEFE), созданная в Германии на базе национализированных активов "Газпрома" (бывшей Gazprom Germania), заключила соглашение с канадской компанией Ksi Lisims о поставке 1 миллиона сжиженного природного газа (СПГ) в год в течение 20 лет с начала 2030-х годов, следует из пресс-релиза SEFE.
"После подписания основных условий соглашения ранее в этом году SEFE заключила долгосрочный контракт на поставку СПГ с канадской Ksi Lisims LNG. Согласно условиям соглашения, SEFE будет закупать 1 миллион тонн сжиженного природного газа в год... в течение 20 лет, начало поставок ожидается в начале 2030-х годов", - говорится в сообщении.
Ksi Lisims LNG - тихоокеанский плавучий комплекс для экспорта СПГ, который проектируется недалеко от населенного пункта Гинголкс в Британской Колумбии. Ожидается, что производительность проекта составит 12 миллионов тонн СПГ в год.
Группа "Газпром" в марте 2022 года прекратила участие в немецкой Gazprom Germania GmbH и всех ее активах, включая Gazprom Marketing & Trading Ltd (GM&T).
Уже в апреле власти Германии взяли Gazprom Germania под временное управление, сочтя недействительным приобретение компании без их разрешения новыми инвесторами. А в сентябре они объявили о национализации компании.
 
ГазГЕРМАНИЯГазпромGazprom Germania
 
 
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