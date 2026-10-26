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"Селигдар" допустил рост капитальных затрат при введении утильсбора
"Селигдар" допустил рост капитальных затрат при введении утильсбора - 26.10.2026, ПРАЙМ
"Селигдар" допустил рост капитальных затрат при введении утильсбора
"Селигдар" допускает рост капитальных затрат при введении утильсбора на буровое оборудование, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиметаллического холдинга. | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T17:57+0300
2026-10-26T17:57+0300
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. "Селигдар" допускает рост капитальных затрат при введении утильсбора на буровое оборудование, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиметаллического холдинга.
Ранее в октябре Минпромторг России предложил распространить утилизационный сбор на буровое оборудование для геологоразведки и буровзрывных работ. Кроме того, в министерстве предложили рассчитывать размер утилизационного сбора на карьерные экскаваторы в зависимости от мощности двигателя.
"Введение утильсбора на буровое оборудование и дифференциация шкалы для экскаваторов могут повлиять на рост капитальных затрат. При этом наибольшее влияние окажет именно пересмотр шкалы по экскаваторам: разделение на категории с привязкой к массе и мощности может увеличить цену закупки машин среднего и тяжелого классов. В "Селигдаре" такой тип машин составляет основу парка", - прокомментировали меры в пресс-службе холдинга.
"Селигдар" входит в пятерку крупнейших компаний России по запасам золота и в пятерку крупнейших в мире по запасам олова. Активы расположены в семи субъектах РФ: Якутии, Бурятии, Оренбургской и Иркутской областях, Хабаровском и Алтайском краях и на Чукотке.
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бизнес, россия, якутия, бурятия, иркутская область, минпромторг
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"Селигдар" допустил рост капитальных затрат при введении утильсбора
"Селигдар" допустил рост затрат при введении утильсбора на буровое оборудование
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. "Селигдар" допускает рост капитальных затрат при введении утильсбора на буровое оборудование, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиметаллического холдинга.
Ранее в октябре Минпромторг России предложил распространить утилизационный сбор на буровое оборудование для геологоразведки и буровзрывных работ. Кроме того, в министерстве предложили рассчитывать размер утилизационного сбора на карьерные экскаваторы в зависимости от мощности двигателя.
"Введение утильсбора на буровое оборудование и дифференциация шкалы для экскаваторов могут повлиять на рост капитальных затрат. При этом наибольшее влияние окажет именно пересмотр шкалы по экскаваторам: разделение на категории с привязкой к массе и мощности может увеличить цену закупки машин среднего и тяжелого классов. В "Селигдаре" такой тип машин составляет основу парка", - прокомментировали меры в пресс-службе холдинга.
"Селигдар" входит в пятерку крупнейших компаний России по запасам золота и в пятерку крупнейших в мире по запасам олова. Активы расположены в семи субъектах РФ: Якутии, Бурятии, Оренбургской и Иркутской областях, Хабаровском и Алтайском краях и на Чукотке.