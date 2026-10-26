Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Селигдар" допустил рост капитальных затрат при введении утильсбора - 26.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261026/seligdar-874616338.html
"Селигдар" допустил рост капитальных затрат при введении утильсбора
"Селигдар" допустил рост капитальных затрат при введении утильсбора - 26.10.2026, ПРАЙМ
"Селигдар" допустил рост капитальных затрат при введении утильсбора
"Селигдар" допускает рост капитальных затрат при введении утильсбора на буровое оборудование, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиметаллического холдинга. | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T17:57+0300
2026-10-26T17:57+0300
бизнес
россия
якутия
бурятия
иркутская область
минпромторг
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874616338.jpg?1793026642
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. "Селигдар" допускает рост капитальных затрат при введении утильсбора на буровое оборудование, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиметаллического холдинга. Ранее в октябре Минпромторг России предложил распространить утилизационный сбор на буровое оборудование для геологоразведки и буровзрывных работ. Кроме того, в министерстве предложили рассчитывать размер утилизационного сбора на карьерные экскаваторы в зависимости от мощности двигателя. "Введение утильсбора на буровое оборудование и дифференциация шкалы для экскаваторов могут повлиять на рост капитальных затрат. При этом наибольшее влияние окажет именно пересмотр шкалы по экскаваторам: разделение на категории с привязкой к массе и мощности может увеличить цену закупки машин среднего и тяжелого классов. В "Селигдаре" такой тип машин составляет основу парка", - прокомментировали меры в пресс-службе холдинга. "Селигдар" входит в пятерку крупнейших компаний России по запасам золота и в пятерку крупнейших в мире по запасам олова. Активы расположены в семи субъектах РФ: Якутии, Бурятии, Оренбургской и Иркутской областях, Хабаровском и Алтайском краях и на Чукотке.
якутия
бурятия
иркутская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, якутия, бурятия, иркутская область, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, ЯКУТИЯ, Бурятия, Иркутская область, Минпромторг
17:57 26.10.2026
 
"Селигдар" допустил рост капитальных затрат при введении утильсбора

"Селигдар" допустил рост затрат при введении утильсбора на буровое оборудование

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. "Селигдар" допускает рост капитальных затрат при введении утильсбора на буровое оборудование, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиметаллического холдинга.
Ранее в октябре Минпромторг России предложил распространить утилизационный сбор на буровое оборудование для геологоразведки и буровзрывных работ. Кроме того, в министерстве предложили рассчитывать размер утилизационного сбора на карьерные экскаваторы в зависимости от мощности двигателя.
"Введение утильсбора на буровое оборудование и дифференциация шкалы для экскаваторов могут повлиять на рост капитальных затрат. При этом наибольшее влияние окажет именно пересмотр шкалы по экскаваторам: разделение на категории с привязкой к массе и мощности может увеличить цену закупки машин среднего и тяжелого классов. В "Селигдаре" такой тип машин составляет основу парка", - прокомментировали меры в пресс-службе холдинга.
"Селигдар" входит в пятерку крупнейших компаний России по запасам золота и в пятерку крупнейших в мире по запасам олова. Активы расположены в семи субъектах РФ: Якутии, Бурятии, Оренбургской и Иркутской областях, Хабаровском и Алтайском краях и на Чукотке.
 
БизнесРОССИЯЯКУТИЯБурятияИркутская областьМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала