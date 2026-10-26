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"Северсталь" приступила к сушке обжиговой машины для производства окатышей - 26.10.2026, ПРАЙМ
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"Северсталь" приступила к сушке обжиговой машины для производства окатышей
"Северсталь" приступила к сушке обжиговой машины для производства окатышей - 26.10.2026, ПРАЙМ
"Северсталь" приступила к сушке обжиговой машины для производства окатышей
"Северсталь" приступила к сушке обжиговой машины строящегося цеха по производству железорудных окатышей в Череповце, сообщила компания. | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T12:57+0300
2026-10-26T12:59+0300
промышленность
бизнес
череповец
санкт-петербург
алексей мордашов
антон алиханов
северсталь
минпромторг
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. "Северсталь" приступила к сушке обжиговой машины строящегося цеха по производству железорудных окатышей в Череповце, сообщила компания. Ранее в октябре председатель совета директоров и основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов пригласил главу Минпромторга РФ Антона Алиханова на запуск комплекса по выпуску железорудных окатышей на ЧерМК в ходе выступления на пленарном заседании в рамках форума "Российский промышленник" в Санкт-Петербурге. "Северсталь" приступила к сушке футеровки обжиговой машины строящегося цеха по производству железорудных окатышей на Череповецком металлургическом комбинате (ЧерМК). Комплекс по производству окатышей – ключевой инвестиционный проект компании стоимостью 116 миллиардов рублей", - сказано в сообщении. Сушка – критически важный технологический этап реализации инвестиционного проекта, необходимый для плавного удаления влаги из новой огнеупорной футеровки, уточнили в компании. По окончании сушки агрегат будет переведен в режим комплексного опробования и горячих испытаний. "Начало этого этапа подтверждает, что "Северсталь" в установленном графике запустит объект осенью 2026 года и в ближайшей перспективе выполнит взятые на себя обязательства по снижению нагрузки на окружающую среду. Проект... наш прямой ответ на задачи национального проекта "Экологическое благополучие", - цитирует пресс-служба генерального директора компании Александра Шевелева. По его словам, после выхода комплекса на полную мощность поэтапно будут закрыты четыре оставшиеся агломашины из семи и две коксовые батареи, благодаря чему выбросы загрязняющих веществ в Череповце сократятся на 96 тысяч тонн, а парниковых газов - на 2 миллиона тонн в год. Шевелев отметил, что новое производство обеспечит доменный передел собственным высококачественным сырьем и выведет технологическую цепочку комбината на принципиально новый уровень эффективности Параллельно на площадке строительства продолжается наладка окомкователей, шаровых и вертикальных мельниц, электро- и энергооборудования, а также обустройство сопутствующей инфраструктуры, добавляется в сообщении.
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промышленность, бизнес, череповец, санкт-петербург, алексей мордашов, антон алиханов, северсталь, минпромторг
Промышленность, Бизнес, Череповец, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Алексей Мордашов, Антон Алиханов, Северсталь, Минпромторг
12:57 26.10.2026 (обновлено: 12:59 26.10.2026)
 
"Северсталь" приступила к сушке обжиговой машины для производства окатышей

"Северсталь" приступила к сушке обжиговой машины строящегося цеха по производству окатышей

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. "Северсталь" приступила к сушке обжиговой машины строящегося цеха по производству железорудных окатышей в Череповце, сообщила компания.
Ранее в октябре председатель совета директоров и основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов пригласил главу Минпромторга РФ Антона Алиханова на запуск комплекса по выпуску железорудных окатышей на ЧерМК в ходе выступления на пленарном заседании в рамках форума "Российский промышленник" в Санкт-Петербурге.
"Северсталь" приступила к сушке футеровки обжиговой машины строящегося цеха по производству железорудных окатышей на Череповецком металлургическом комбинате (ЧерМК). Комплекс по производству окатышей – ключевой инвестиционный проект компании стоимостью 116 миллиардов рублей", - сказано в сообщении.
Сушка – критически важный технологический этап реализации инвестиционного проекта, необходимый для плавного удаления влаги из новой огнеупорной футеровки, уточнили в компании. По окончании сушки агрегат будет переведен в режим комплексного опробования и горячих испытаний.
"Начало этого этапа подтверждает, что "Северсталь" в установленном графике запустит объект осенью 2026 года и в ближайшей перспективе выполнит взятые на себя обязательства по снижению нагрузки на окружающую среду. Проект... наш прямой ответ на задачи национального проекта "Экологическое благополучие", - цитирует пресс-служба генерального директора компании Александра Шевелева.
По его словам, после выхода комплекса на полную мощность поэтапно будут закрыты четыре оставшиеся агломашины из семи и две коксовые батареи, благодаря чему выбросы загрязняющих веществ в Череповце сократятся на 96 тысяч тонн, а парниковых газов - на 2 миллиона тонн в год.
Шевелев отметил, что новое производство обеспечит доменный передел собственным высококачественным сырьем и выведет технологическую цепочку комбината на принципиально новый уровень эффективности
Параллельно на площадке строительства продолжается наладка окомкователей, шаровых и вертикальных мельниц, электро- и энергооборудования, а также обустройство сопутствующей инфраструктуры, добавляется в сообщении.
 
ПромышленностьБизнесЧереповецСАНКТ-ПЕТЕРБУРГАлексей МордашовАнтон АлихановСеверстальМинпромторг
 
 
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