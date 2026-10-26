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"Северсталь" приступила к сушке обжиговой машины для производства окатышей

"Северсталь" приступила к сушке обжиговой машины для производства окатышей - 26.10.2026, ПРАЙМ

"Северсталь" приступила к сушке обжиговой машины для производства окатышей

"Северсталь" приступила к сушке обжиговой машины строящегося цеха по производству железорудных окатышей в Череповце, сообщила компания. | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T12:57+0300

2026-10-26T12:57+0300

2026-10-26T12:59+0300

промышленность

бизнес

череповец

санкт-петербург

алексей мордашов

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северсталь

минпромторг

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. "Северсталь" приступила к сушке обжиговой машины строящегося цеха по производству железорудных окатышей в Череповце, сообщила компания. Ранее в октябре председатель совета директоров и основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов пригласил главу Минпромторга РФ Антона Алиханова на запуск комплекса по выпуску железорудных окатышей на ЧерМК в ходе выступления на пленарном заседании в рамках форума "Российский промышленник" в Санкт-Петербурге. "Северсталь" приступила к сушке футеровки обжиговой машины строящегося цеха по производству железорудных окатышей на Череповецком металлургическом комбинате (ЧерМК). Комплекс по производству окатышей – ключевой инвестиционный проект компании стоимостью 116 миллиардов рублей", - сказано в сообщении. Сушка – критически важный технологический этап реализации инвестиционного проекта, необходимый для плавного удаления влаги из новой огнеупорной футеровки, уточнили в компании. По окончании сушки агрегат будет переведен в режим комплексного опробования и горячих испытаний. "Начало этого этапа подтверждает, что "Северсталь" в установленном графике запустит объект осенью 2026 года и в ближайшей перспективе выполнит взятые на себя обязательства по снижению нагрузки на окружающую среду. Проект... наш прямой ответ на задачи национального проекта "Экологическое благополучие", - цитирует пресс-служба генерального директора компании Александра Шевелева. По его словам, после выхода комплекса на полную мощность поэтапно будут закрыты четыре оставшиеся агломашины из семи и две коксовые батареи, благодаря чему выбросы загрязняющих веществ в Череповце сократятся на 96 тысяч тонн, а парниковых газов - на 2 миллиона тонн в год. Шевелев отметил, что новое производство обеспечит доменный передел собственным высококачественным сырьем и выведет технологическую цепочку комбината на принципиально новый уровень эффективности Параллельно на площадке строительства продолжается наладка окомкователей, шаровых и вертикальных мельниц, электро- и энергооборудования, а также обустройство сопутствующей инфраструктуры, добавляется в сообщении.

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промышленность, бизнес, череповец, санкт-петербург, алексей мордашов, антон алиханов, северсталь, минпромторг