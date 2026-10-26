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СМИ: запуск автоматических штрафов по БПЛА отложен на неопределенный срок - 26.10.2026, ПРАЙМ
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СМИ: запуск автоматических штрафов по БПЛА отложен на неопределенный срок
СМИ: запуск автоматических штрафов по БПЛА отложен на неопределенный срок - 26.10.2026, ПРАЙМ
СМИ: запуск автоматических штрафов по БПЛА отложен на неопределенный срок
МВД России посчитало преждевременной идею рассылать автоматические штрафы за выезд на встречную полосу, вынесенные по фото и видео с квадрокоптеров, сообщила... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T12:51+0300
2026-10-26T12:51+0300
россия
мвд
штрафы
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874601824.jpg?1793008317
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. МВД России посчитало преждевременной идею рассылать автоматические штрафы за выезд на встречную полосу, вынесенные по фото и видео с квадрокоптеров, сообщила газета "Коммерсант". "МВД посчитало преждевременной идею рассылать автоматические штрафы за выезд на встречную полосу, вынесенные по фотографиям и видео с квадрокоптеров", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что с данной инициативой к правительству обратились операторы дорожных камер, ссылаясь на высокий уровень аварийности на встречной полосе и необходимость усилить контроль за такими нарушениями. "В МВД считают, что существующих инструментов контроля и сейчас достаточно. В Минтрансе концептуально поддерживают предложение операторов камер, но считают, что воплощать его в жизнь нужно комплексно и позже", - добавляется в сообщении. В "Коммерсанте" добавили, что позиция МВД о применении летающих аппаратов для вынесения автоматических штрафов за нарушения ПДД изложена в ответе ассоциации ОКО, объединяющей производителей камер и софта. "В настоящее время применяемые сотрудниками Госавтоинспекции формы и методы несения службы позволяют в достаточной мере профилактировать нарушения ПДД с целью обеспечения безопасности дорожного движения. В условиях проведения специальной военной операции и постоянных атак вражеских БПЛА на российские города и критически важные объекты, инфраструктуру, сложившегося напряжения в обществе рассмотрение вопроса о возможности нормативного закрепления использования рассматриваемых технических средств представляется преждевременным", - приводит "Коммерсант" текст документа.
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40
192
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россия, мвд, штрафы
РОССИЯ, МВД, штрафы
12:51 26.10.2026
 
СМИ: запуск автоматических штрафов по БПЛА отложен на неопределенный срок

"Коммерсант": МВД посчитало преждевременной идею автоматических штрафов по БПЛА

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. МВД России посчитало преждевременной идею рассылать автоматические штрафы за выезд на встречную полосу, вынесенные по фото и видео с квадрокоптеров, сообщила газета "Коммерсант".
"МВД посчитало преждевременной идею рассылать автоматические штрафы за выезд на встречную полосу, вынесенные по фотографиям и видео с квадрокоптеров", - говорится в сообщении издания.
Отмечается, что с данной инициативой к правительству обратились операторы дорожных камер, ссылаясь на высокий уровень аварийности на встречной полосе и необходимость усилить контроль за такими нарушениями.
"В МВД считают, что существующих инструментов контроля и сейчас достаточно. В Минтрансе концептуально поддерживают предложение операторов камер, но считают, что воплощать его в жизнь нужно комплексно и позже", - добавляется в сообщении.
В "Коммерсанте" добавили, что позиция МВД о применении летающих аппаратов для вынесения автоматических штрафов за нарушения ПДД изложена в ответе ассоциации ОКО, объединяющей производителей камер и софта.
"В настоящее время применяемые сотрудниками Госавтоинспекции формы и методы несения службы позволяют в достаточной мере профилактировать нарушения ПДД с целью обеспечения безопасности дорожного движения. В условиях проведения специальной военной операции и постоянных атак вражеских БПЛА на российские города и критически важные объекты, инфраструктуру, сложившегося напряжения в обществе рассмотрение вопроса о возможности нормативного закрепления использования рассматриваемых технических средств представляется преждевременным", - приводит "Коммерсант" текст документа.
 
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