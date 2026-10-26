https://1prime.ru/20261026/shtrafy-874601824.html

СМИ: запуск автоматических штрафов по БПЛА отложен на неопределенный срок

СМИ: запуск автоматических штрафов по БПЛА отложен на неопределенный срок - 26.10.2026, ПРАЙМ

СМИ: запуск автоматических штрафов по БПЛА отложен на неопределенный срок

МВД России посчитало преждевременной идею рассылать автоматические штрафы за выезд на встречную полосу, вынесенные по фото и видео с квадрокоптеров, сообщила... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T12:51+0300

2026-10-26T12:51+0300

2026-10-26T12:51+0300

россия

мвд

штрафы

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874601824.jpg?1793008317

МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. МВД России посчитало преждевременной идею рассылать автоматические штрафы за выезд на встречную полосу, вынесенные по фото и видео с квадрокоптеров, сообщила газета "Коммерсант". "МВД посчитало преждевременной идею рассылать автоматические штрафы за выезд на встречную полосу, вынесенные по фотографиям и видео с квадрокоптеров", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что с данной инициативой к правительству обратились операторы дорожных камер, ссылаясь на высокий уровень аварийности на встречной полосе и необходимость усилить контроль за такими нарушениями. "В МВД считают, что существующих инструментов контроля и сейчас достаточно. В Минтрансе концептуально поддерживают предложение операторов камер, но считают, что воплощать его в жизнь нужно комплексно и позже", - добавляется в сообщении. В "Коммерсанте" добавили, что позиция МВД о применении летающих аппаратов для вынесения автоматических штрафов за нарушения ПДД изложена в ответе ассоциации ОКО, объединяющей производителей камер и софта. "В настоящее время применяемые сотрудниками Госавтоинспекции формы и методы несения службы позволяют в достаточной мере профилактировать нарушения ПДД с целью обеспечения безопасности дорожного движения. В условиях проведения специальной военной операции и постоянных атак вражеских БПЛА на российские города и критически важные объекты, инфраструктуру, сложившегося напряжения в обществе рассмотрение вопроса о возможности нормативного закрепления использования рассматриваемых технических средств представляется преждевременным", - приводит "Коммерсант" текст документа.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мвд, штрафы