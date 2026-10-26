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Сидякин предложил создать общий банк ИИ-решений для социальной сферы
Сидякин предложил создать общий банк ИИ-решений для социальной сферы - 26.10.2026, ПРАЙМ
Сидякин предложил создать общий банк ИИ-решений для социальной сферы
Глава комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту Александр Сидякин предложил создать в рамках парламентского измерения БРИКС общий банк... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T14:31+0300
2026-10-26T14:31+0300
2026-10-26T14:31+0300
технологии
финансы
индия
вячеслав володин
госдума
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НЬЮ-ДЕЛИ, 26 окт - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту Александр Сидякин предложил создать в рамках парламентского измерения БРИКС общий банк ИИ-решений для социальной сферы и развития человека.
Сидякин в составе российской парламентской делегации, возглавляемой председателем Госдумы Вячеславом Володиным, посещает Индию, а также принимает участие в работе 12-го Международного парламентского форума БРИКС.
Парламентарий напомнил, что в Нью-Делийской декларации лидеров БРИКС, принятой в сентябре на 18-ом саммите объединения, уже прозвучала идея общего хранилища цифровых решений.
"Предлагаю сделать следующий шаг и наполнить эту инициативу конкретным, гуманитарным содержанием - создать общий банк проверки ИИ-решений для социальной сферы и развития человека", - сказал Сидякин на втором пленарном заседании форума "Инновации: Роль парламентов в продвижении человекоцентричного подхода к развитию инноваций в области искусственного интеллекта и цифровых технологий".
Глава комитета пояснил, что речь идет о постоянно действующем механизме обмена лучшими практиками.
"Каждая страна может включить в него как государственные разработки для клиник, школ, социальных служб, так и персональные ИИ-инструменты для самообразования. Совместными усилиями мы можем обеспечить их языковую адаптацию, подготовку кадров и масштабирование", - добавил он.
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технологии, финансы, индия, вячеслав володин, госдума
Технологии, Финансы, ИНДИЯ, Вячеслав Володин, Госдума
Сидякин предложил создать общий банк ИИ-решений для социальной сферы
Депутат Сидякин предложил создать общий банк ИИ-решений для социальной сферы
НЬЮ-ДЕЛИ, 26 окт - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту Александр Сидякин предложил создать в рамках парламентского измерения БРИКС общий банк ИИ-решений для социальной сферы и развития человека.
Сидякин в составе российской парламентской делегации, возглавляемой председателем Госдумы Вячеславом Володиным, посещает Индию, а также принимает участие в работе 12-го Международного парламентского форума БРИКС.
Парламентарий напомнил, что в Нью-Делийской декларации лидеров БРИКС, принятой в сентябре на 18-ом саммите объединения, уже прозвучала идея общего хранилища цифровых решений.
"Предлагаю сделать следующий шаг и наполнить эту инициативу конкретным, гуманитарным содержанием - создать общий банк проверки ИИ-решений для социальной сферы и развития человека", - сказал Сидякин на втором пленарном заседании форума "Инновации: Роль парламентов в продвижении человекоцентричного подхода к развитию инноваций в области искусственного интеллекта и цифровых технологий".
Глава комитета пояснил, что речь идет о постоянно действующем механизме обмена лучшими практиками.
"Каждая страна может включить в него как государственные разработки для клиник, школ, социальных служб, так и персональные ИИ-инструменты для самообразования. Совместными усилиями мы можем обеспечить их языковую адаптацию, подготовку кадров и масштабирование", - добавил он.