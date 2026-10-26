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Житель Кубани заплатит 55,5 миллиона рублей за выгул скота в охранной зоне

Житель Кубани заплатит 55,5 миллиона рублей за выгул скота в охранной зоне - 26.10.2026, ПРАЙМ

Житель Кубани заплатит 55,5 миллиона рублей за выгул скота в охранной зоне

Суд в Краснодарском крае взыскал с жителя Темрюкского района более 55 миллионов рублей за выгул скота на территории природного памятника "Гора Горелая",... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T12:07+0300

2026-10-26T12:07+0300

2026-10-26T12:07+0300

общество

сельское хозяйство

краснодарский край

суд

россия

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КРАСНОДАР, 26 окт – ПРАЙМ. Суд в Краснодарском крае взыскал с жителя Темрюкского района более 55 миллионов рублей за выгул скота на территории природного памятника "Гора Горелая", сообщила пресс-служба министерства природных ресурсов региона. По информации ведомства, в мае 2023 года уроженец Темрюкского района организовал выпас крупного рогатого скота на всей территории природного памятника. Он нарушил установленный законом запрет на хозяйственную деятельность в заповедной зоне. Из-за вытаптывания почвы была полностью уничтожена среда обитания животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. "Решениями судов трех инстанций требования ведомства были признаны обоснованными. Нарушитель обязан возместить более 55 миллионов рублей — это принципиальный сигнал о недопустимости хозяйственной деятельности на особо охраняемых природных территориях и о неотвратимости ответственности за ущерб краснокнижной фауне. Судебные акты вступили в законную силу", - говорится в сообщении. Уточняется, что специалисты минприроды Краснодарского края подсчитали точный размер нанесенного экологического ущерба, он составил 55,5 миллиона рублей.

краснодарский край

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общество , сельское хозяйство, краснодарский край, суд, россия