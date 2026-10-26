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На СКЖД сообщили о задержке десяти поездов после атаки БПЛА
На СКЖД сообщили о задержке десяти поездов после атаки БПЛА - 26.10.2026, ПРАЙМ
На СКЖД сообщили о задержке десяти поездов после атаки БПЛА
Десять направляющихся на юг поездов следуют с задержкой после атаки БПЛА в Воронежской области, сообщает Северо-Кавказская железная дорога. | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T17:54+0300
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 окт - ПРАЙМ. Десять направляющихся на юг поездов следуют с задержкой после атаки БПЛА в Воронежской области, сообщает Северо-Кавказская железная дорога.
"На Северо-Кавказскую железную дорогу поступают пассажирские поезда, задержанные в результате атаки БПЛА в Воронежской области на участке Тресвятская – Сомово – Отрожка – Воронеж. 10 пассажирских поездов, направляющихся на юг, поступят на СКЖД с задержкой от 30 минут до 3 часов 50 минут", - говорится в сообщении.
Отмечается, что возможны также задержки в отправлении поездов по обороту. Железнодорожники принимают все необходимые меры для ввода поездов в график, добавили в СКЖД.
РЖД в понедельник утром сообщали о приостановке движения на участке Тресвятская – Сомово – Отрожка – Воронеж в Воронежской области после атаки БПЛА. Движение позднее было возобновлено.
Как ранее в понедельник сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, минувшей ночью и ранним утром дежурными силами ПВО в небе над Воронежской агломерацией и рядом районов области были уничтожены 113 беспилотных летательных аппаратов. Гусев также сообщил, что при атаке, по уточненным данным, погибли трое и пострадали 39 человек.
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Бизнес, РОССИЯ, Воронеж, РЖД
На СКЖД сообщили о задержке десяти поездов после атаки БПЛА
СКЖД: десять поездов следуют на юг с задержкой после атаки БПЛА в Воронежской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 окт - ПРАЙМ. Десять направляющихся на юг поездов следуют с задержкой после атаки БПЛА в Воронежской области, сообщает Северо-Кавказская железная дорога.
"На Северо-Кавказскую железную дорогу поступают пассажирские поезда, задержанные в результате атаки БПЛА в Воронежской области на участке Тресвятская – Сомово – Отрожка – Воронеж. 10 пассажирских поездов, направляющихся на юг, поступят на СКЖД с задержкой от 30 минут до 3 часов 50 минут", - говорится в сообщении.
Отмечается, что возможны также задержки в отправлении поездов по обороту. Железнодорожники принимают все необходимые меры для ввода поездов в график, добавили в СКЖД.
РЖД в понедельник утром сообщали о приостановке движения на участке Тресвятская – Сомово – Отрожка – Воронеж в Воронежской области после атаки БПЛА. Движение позднее было возобновлено.
Как ранее в понедельник сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, минувшей ночью и ранним утром дежурными силами ПВО в небе над Воронежской агломерацией и рядом районов области были уничтожены 113 беспилотных летательных аппаратов. Гусев также сообщил, что при атаке, по уточненным данным, погибли трое и пострадали 39 человек.