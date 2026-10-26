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Более 782 миллиардов рублей выделят на развитие культурной среды в Москве - 26.10.2026, ПРАЙМ
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Более 782 миллиардов рублей выделят на развитие культурной среды в Москве
Более 782 миллиардов рублей выделят на развитие культурной среды в Москве - 26.10.2026, ПРАЙМ
Более 782 миллиардов рублей выделят на развитие культурной среды в Москве
Власти Москвы выделят 782,5 миллиарда рублей на развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия столицы в 2027-2029 годах, сообщил мэр... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T12:19+0300
2026-10-26T12:19+0300
бизнес
туризм
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Власти Москвы выделят 782,5 миллиарда рублей на развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия столицы в 2027-2029 годах, сообщил мэр города Сергей Собянин. "На развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия в 2027–2029 годах планируем выделить из городского бюджета 782,5 миллиарда рублей", - написал Собянин в своем канале на платформе "Макс"."Продолжим обновление зданий и материально-технической базы театров, музеев, библиотек, культурных центров, парков культуры и отдыха. На эти цели предусмотрели 349,7 миллиарда рублей, в том числе 130,5 миллиарда — в 2027", - уточнил мэр.По его словам, в 2027 году планируется завершить проведение ремонтных работ Прогресс сцены Армена Джигарханяна, Театра сатиры, разработку проектно-сметной документации на ремонтно-реставрационные работы в Московском театре на Таганке, а также продолжить модернизацию материально-технической базы Московского театра оперетты."Также будем обновлять парки Москвы, включая Парк Горького, "Сокольники" и Лефортовский, усадьбу Останкино, музеи-заповедники "Коломенское" и "Кузьминки-Люблино". В них мы одновременно сохраняем традиции и создаём новые пространства для отдыха круглый год", - добавил Собянин.
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бизнес, туризм, москва, сергей собянин
Бизнес, Туризм, МОСКВА, Сергей Собянин
12:19 26.10.2026
 
Более 782 миллиардов рублей выделят на развитие культурной среды в Москве

Собянин: 782,5 миллиарда рублей выделят на развитие культурной среды Москвы до 2029 года

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Власти Москвы выделят 782,5 миллиарда рублей на развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия столицы в 2027-2029 годах, сообщил мэр города Сергей Собянин.
"На развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия в 2027–2029 годах планируем выделить из городского бюджета 782,5 миллиарда рублей", - написал Собянин в своем канале на платформе "Макс".
"Продолжим обновление зданий и материально-технической базы театров, музеев, библиотек, культурных центров, парков культуры и отдыха. На эти цели предусмотрели 349,7 миллиарда рублей, в том числе 130,5 миллиарда — в 2027", - уточнил мэр.
По его словам, в 2027 году планируется завершить проведение ремонтных работ Прогресс сцены Армена Джигарханяна, Театра сатиры, разработку проектно-сметной документации на ремонтно-реставрационные работы в Московском театре на Таганке, а также продолжить модернизацию материально-технической базы Московского театра оперетты.
"Также будем обновлять парки Москвы, включая Парк Горького, "Сокольники" и Лефортовский, усадьбу Останкино, музеи-заповедники "Коломенское" и "Кузьминки-Люблино". В них мы одновременно сохраняем традиции и создаём новые пространства для отдыха круглый год", - добавил Собянин.
 
БизнесТуризмМОСКВАСергей Собянин
 
 
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