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Ушаков: сотрудничество ФСЭГ может перейти к более широкой системе
Ушаков: сотрудничество ФСЭГ может перейти к более широкой системе - 26.10.2026, ПРАЙМ
Ушаков: сотрудничество ФСЭГ может перейти к более широкой системе
Сотрудничество Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) может перейти к новому этапу - от платформы, ориентированной на рыночную координацию, до более широкой... | 26.10.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Сотрудничество Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) может перейти к новому этапу - от платформы, ориентированной на рыночную координацию, до более широкой системы, направленной на повышение устойчивости, стратегическую автономию и потенциал развития участников, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Роль ФСЭГ может эволюционировать в сторону нового этапа сотрудничества, направленного на повышение устойчивости, стратегической автономии и потенциала развития стран-участниц", - сказал он.
Ушаков отметил, что этот этап опирается на положения деклараций предыдущих саммитов. Принципы справедливой стоимости, долгосрочной контрактной стабильности, справедливого распределения рисков и недискриминационных рыночных механизмов остаются фундаментальными.
"Московский саммит дает возможность сформулировать следующий этап сотрудничества, закрепив эволюцию Форума от платформы, ориентированной в первую очередь на рыночную координацию, к более широкой системе, которая укрепляет устойчивость, технологический потенциал и долгосрочное стратегическое позиционирование его стран-участниц в глобальной энергетической системе", - добавил он.
Восьмой саммит глав государств и правительств стран-участниц ФСЭГ состоится 27 октября в Москве. В понедельник состоялась 28-ая министерская встреча организации, которую открыл министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
ФСЭГ - международная межправительственная организация, соглашение о функционировании которой вступило в силу 30 сентября 2009 года. Полноправными членами ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла. С 2011 года раз в два года созывается саммит глав государств и правительств стран-участниц форума. Седьмой саммит состоялся в Алжире в марте 2024 года.
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газ, алжир, москва, боливия, юрий ушаков, сергей цивилев, фсэг
Газ, АЛЖИР, МОСКВА, БОЛИВИЯ, Юрий Ушаков, Сергей Цивилев, ФСЭГ
Ушаков: сотрудничество ФСЭГ может перейти к более широкой системе
Помощник президента Ушаков: сотрудничество ФСЭГ может перейти к более широкой системе
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Сотрудничество Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) может перейти к новому этапу - от платформы, ориентированной на рыночную координацию, до более широкой системы, направленной на повышение устойчивости, стратегическую автономию и потенциал развития участников, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Роль ФСЭГ может эволюционировать в сторону нового этапа сотрудничества, направленного на повышение устойчивости, стратегической автономии и потенциала развития стран-участниц", - сказал он.
Ушаков отметил, что этот этап опирается на положения деклараций предыдущих саммитов. Принципы справедливой стоимости, долгосрочной контрактной стабильности, справедливого распределения рисков и недискриминационных рыночных механизмов остаются фундаментальными.
"Московский саммит дает возможность сформулировать следующий этап сотрудничества, закрепив эволюцию Форума от платформы, ориентированной в первую очередь на рыночную координацию, к более широкой системе, которая укрепляет устойчивость, технологический потенциал и долгосрочное стратегическое позиционирование его стран-участниц в глобальной энергетической системе", - добавил он.
Восьмой саммит глав государств и правительств стран-участниц ФСЭГ состоится 27 октября в Москве. В понедельник состоялась 28-ая министерская встреча организации, которую открыл министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
ФСЭГ - международная межправительственная организация, соглашение о функционировании которой вступило в силу 30 сентября 2009 года. Полноправными членами ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла. С 2011 года раз в два года созывается саммит глав государств и правительств стран-участниц форума. Седьмой саммит состоялся в Алжире в марте 2024 года.