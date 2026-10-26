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Общественный совет предложил создать единый знак для потерявшихся детей

Общественный совет предложил создать единый знак для потерявшихся детей - 26.10.2026, ПРАЙМ

Общественный совет предложил создать единый знак для потерявшихся детей

Общественный совет при Минтрансе России предложил создать единый знак для обозначения мест, куда необходимо подойти детям, потерявшимся в аэропортах, на... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T01:18+0300

2026-10-26T01:18+0300

2026-10-26T01:18+0300

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Общественный совет при Минтрансе России предложил создать единый знак для обозначения мест, куда необходимо подойти детям, потерявшимся в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и других объектах транспорта, сообщила РИА Новости член комиссии общественного совета по развитию пассажирских перевозок Кира Доросева. "На одном из заседаний Комиссии по семейноцентричности Общественного совета при Минтрансе России было предложено разработать единый знак для потерявшихся детей", - сказала Доросева, являющаяся автором инициативы. Сегодня, по ее словам, для таких целей где-то используется узнаваемый символ, например "Метроша" в Московском метрополитене, где-то размещают баннеры с текстовыми инструкциями, а где-то такой информации нет вовсе. "У ребенка и у взрослого, нет единого визуального ориентира: в одном месте нужно искать один знак, в другом читать объявление, а в третьем вообще непонятно, куда обращаться", - пояснила Доросева. Она отметила, что ребенку нужен простой и понятный символ, который он сможет узнать заранее и показать окружающим, а родители смогут заранее познакомить с ним ребенка и объяснить, к кому обращаться, например, к сотруднику в форме или в пункт помощи. "Важно, чтобы единый знак был хорошо заметным и одинаково использовался в аэропортах, на вокзалах, в метро и других транспортных объектах, а персонал знал четкий алгоритм действий", - добавила эксперт. В дальнейшем эту практику можно распространить и на другие места массового скопления людей: торговые центры, стадионы, концертные площадки, многолюдные улицы, туристические достопримечательности, резюмировала Доросева.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, общество , россия