https://1prime.ru/20261026/ssha-874601013.html
Дизельное топливо в США подешевело почти на 18 центов за галлон
Дизельное топливо в США подешевело почти на 18 центов за галлон - 26.10.2026, ПРАЙМ
Дизельное топливо в США подешевело почти на 18 центов за галлон
Дизельное топливо в США подешевело почти на 18 центов за галлон после достижения исторического максимума в сентябре, однако его стоимость по-прежнему примерно... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T12:36+0300
2026-10-26T12:36+0300
2026-10-26T12:36+0300
мировая экономика
сша
владимир путин
дональд трамп
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874601013.jpg?1793007368
ВАШИНГТОН, 26 окт - ПРАЙМ. Дизельное топливо в США подешевело почти на 18 центов за галлон после достижения исторического максимума в сентябре, однако его стоимость по-прежнему примерно на 73% превышает прошлогодний уровень, следует из данных Американской автомобильной ассоциации (AAA), изученных РИА Новости.
Согласно статистике ассоциации, в сентябре средняя цена дизельного топлива в США достигла рекордных 6,52 доллара за галлон. К 26 октября она снизилась до 6,34 доллара, потеряв около 2,7% от максимального значения.
Несмотря на снижение, американские потребители продолжают платить за дизель значительно больше, чем год назад. В октябре 2025 года галлон топлива стоил в среднем 3,66 доллара. Таким образом, за год дизель подорожал на 2,68 доллара за галлон, или примерно на 73%.
Снижение цен также зафиксировано в недельной статистике Управления энергетической информации (EIA) минэнерго США. По данным ведомства, 28 сентября средняя стоимость дизеля составляла 6,38 доллара за галлон, к 5 октября она опустилась до 6,19 доллара, а к 12 октября - до 6,17 доллара.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизельного топлива на мировой рынок.
Трамп высоко оценил достигнутое соглашение, назвав снижение цен на топливо для американцев, прежде всего фермеров, владельцев ранчо и дальнобойщиков, одним из главных приоритетов своей администрации. Позднее американский лидер поблагодарил Путина за договоренность, а в ответ на критику сделки со стороны конгрессменов заявил, что принял правильное решение в интересах американского народа.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, владимир путин, дональд трамп
Мировая экономика, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
Дизельное топливо в США подешевело почти на 18 центов за галлон
Дизельное топливо в США подешевело почти на 18 центов за галлон
ВАШИНГТОН, 26 окт - ПРАЙМ. Дизельное топливо в США подешевело почти на 18 центов за галлон после достижения исторического максимума в сентябре, однако его стоимость по-прежнему примерно на 73% превышает прошлогодний уровень, следует из данных Американской автомобильной ассоциации (AAA), изученных РИА Новости.
Согласно статистике ассоциации, в сентябре средняя цена дизельного топлива в США достигла рекордных 6,52 доллара за галлон. К 26 октября она снизилась до 6,34 доллара, потеряв около 2,7% от максимального значения.
Несмотря на снижение, американские потребители продолжают платить за дизель значительно больше, чем год назад. В октябре 2025 года галлон топлива стоил в среднем 3,66 доллара. Таким образом, за год дизель подорожал на 2,68 доллара за галлон, или примерно на 73%.
Снижение цен также зафиксировано в недельной статистике Управления энергетической информации (EIA) минэнерго США. По данным ведомства, 28 сентября средняя стоимость дизеля составляла 6,38 доллара за галлон, к 5 октября она опустилась до 6,19 доллара, а к 12 октября - до 6,17 доллара.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизельного топлива на мировой рынок.
Трамп высоко оценил достигнутое соглашение, назвав снижение цен на топливо для американцев, прежде всего фермеров, владельцев ранчо и дальнобойщиков, одним из главных приоритетов своей администрации. Позднее американский лидер поблагодарил Путина за договоренность, а в ответ на критику сделки со стороны конгрессменов заявил, что принял правильное решение в интересах американского народа.