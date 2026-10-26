Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дизельное топливо в США подешевело почти на 18 центов за галлон - 26.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261026/ssha-874601013.html
Дизельное топливо в США подешевело почти на 18 центов за галлон
Дизельное топливо в США подешевело почти на 18 центов за галлон - 26.10.2026, ПРАЙМ
Дизельное топливо в США подешевело почти на 18 центов за галлон
Дизельное топливо в США подешевело почти на 18 центов за галлон после достижения исторического максимума в сентябре, однако его стоимость по-прежнему примерно... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T12:36+0300
2026-10-26T12:36+0300
мировая экономика
сша
владимир путин
дональд трамп
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874601013.jpg?1793007368
ВАШИНГТОН, 26 окт - ПРАЙМ. Дизельное топливо в США подешевело почти на 18 центов за галлон после достижения исторического максимума в сентябре, однако его стоимость по-прежнему примерно на 73% превышает прошлогодний уровень, следует из данных Американской автомобильной ассоциации (AAA), изученных РИА Новости. Согласно статистике ассоциации, в сентябре средняя цена дизельного топлива в США достигла рекордных 6,52 доллара за галлон. К 26 октября она снизилась до 6,34 доллара, потеряв около 2,7% от максимального значения. Несмотря на снижение, американские потребители продолжают платить за дизель значительно больше, чем год назад. В октябре 2025 года галлон топлива стоил в среднем 3,66 доллара. Таким образом, за год дизель подорожал на 2,68 доллара за галлон, или примерно на 73%. Снижение цен также зафиксировано в недельной статистике Управления энергетической информации (EIA) минэнерго США. По данным ведомства, 28 сентября средняя стоимость дизеля составляла 6,38 доллара за галлон, к 5 октября она опустилась до 6,19 доллара, а к 12 октября - до 6,17 доллара. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизельного топлива на мировой рынок. Трамп высоко оценил достигнутое соглашение, назвав снижение цен на топливо для американцев, прежде всего фермеров, владельцев ранчо и дальнобойщиков, одним из главных приоритетов своей администрации. Позднее американский лидер поблагодарил Путина за договоренность, а в ответ на критику сделки со стороны конгрессменов заявил, что принял правильное решение в интересах американского народа.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, владимир путин, дональд трамп
Мировая экономика, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
12:36 26.10.2026
 
Дизельное топливо в США подешевело почти на 18 центов за галлон

Дизельное топливо в США подешевело почти на 18 центов за галлон

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 26 окт - ПРАЙМ. Дизельное топливо в США подешевело почти на 18 центов за галлон после достижения исторического максимума в сентябре, однако его стоимость по-прежнему примерно на 73% превышает прошлогодний уровень, следует из данных Американской автомобильной ассоциации (AAA), изученных РИА Новости.
Согласно статистике ассоциации, в сентябре средняя цена дизельного топлива в США достигла рекордных 6,52 доллара за галлон. К 26 октября она снизилась до 6,34 доллара, потеряв около 2,7% от максимального значения.
Несмотря на снижение, американские потребители продолжают платить за дизель значительно больше, чем год назад. В октябре 2025 года галлон топлива стоил в среднем 3,66 доллара. Таким образом, за год дизель подорожал на 2,68 доллара за галлон, или примерно на 73%.
Снижение цен также зафиксировано в недельной статистике Управления энергетической информации (EIA) минэнерго США. По данным ведомства, 28 сентября средняя стоимость дизеля составляла 6,38 доллара за галлон, к 5 октября она опустилась до 6,19 доллара, а к 12 октября - до 6,17 доллара.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизельного топлива на мировой рынок.
Трамп высоко оценил достигнутое соглашение, назвав снижение цен на топливо для американцев, прежде всего фермеров, владельцев ранчо и дальнобойщиков, одним из главных приоритетов своей администрации. Позднее американский лидер поблагодарил Путина за договоренность, а в ответ на критику сделки со стороны конгрессменов заявил, что принял правильное решение в интересах американского народа.
 
Мировая экономикаСШАВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала