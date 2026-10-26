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Дизельное топливо в США подешевело почти на 18 центов за галлон

Дизельное топливо в США подешевело почти на 18 центов за галлон - 26.10.2026, ПРАЙМ

Дизельное топливо в США подешевело почти на 18 центов за галлон

Дизельное топливо в США подешевело почти на 18 центов за галлон после достижения исторического максимума в сентябре, однако его стоимость по-прежнему примерно... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T12:36+0300

2026-10-26T12:36+0300

2026-10-26T12:36+0300

мировая экономика

сша

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 26 окт - ПРАЙМ. Дизельное топливо в США подешевело почти на 18 центов за галлон после достижения исторического максимума в сентябре, однако его стоимость по-прежнему примерно на 73% превышает прошлогодний уровень, следует из данных Американской автомобильной ассоциации (AAA), изученных РИА Новости. Согласно статистике ассоциации, в сентябре средняя цена дизельного топлива в США достигла рекордных 6,52 доллара за галлон. К 26 октября она снизилась до 6,34 доллара, потеряв около 2,7% от максимального значения. Несмотря на снижение, американские потребители продолжают платить за дизель значительно больше, чем год назад. В октябре 2025 года галлон топлива стоил в среднем 3,66 доллара. Таким образом, за год дизель подорожал на 2,68 доллара за галлон, или примерно на 73%. Снижение цен также зафиксировано в недельной статистике Управления энергетической информации (EIA) минэнерго США. По данным ведомства, 28 сентября средняя стоимость дизеля составляла 6,38 доллара за галлон, к 5 октября она опустилась до 6,19 доллара, а к 12 октября - до 6,17 доллара. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизельного топлива на мировой рынок. Трамп высоко оценил достигнутое соглашение, назвав снижение цен на топливо для американцев, прежде всего фермеров, владельцев ранчо и дальнобойщиков, одним из главных приоритетов своей администрации. Позднее американский лидер поблагодарил Путина за договоренность, а в ответ на критику сделки со стороны конгрессменов заявил, что принял правильное решение в интересах американского народа.

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мировая экономика, сша, владимир путин, дональд трамп