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Акции развивающего дата-центры для ИИ техсектора в США снизились

Акции развивающего дата-центры для ИИ техсектора в США снизились - 26.10.2026, ПРАЙМ

Акции развивающего дата-центры для ИИ техсектора в США снизились

Акции технологических компаний, занимающихся развитием "неооблаков" (neoclouds) - центров обработки данных, ориентированных на искусственный интеллект, заметно... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T12:57+0300

2026-10-26T12:57+0300

2026-10-26T12:57+0300

рынок

сша

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Акции технологических компаний, занимающихся развитием "неооблаков" (neoclouds) - центров обработки данных, ориентированных на искусственный интеллект, заметно снижаются на предторгах в США после заявления американского предпринимателя Илона Маска об их возможном закрытии и консолидации в будущем, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 12.36 мск до открытия торгов понедельника акции Nebius дешевели на 2,36%, CoreWeave - на 2,7%, Iren - на 2,15%. Ранее Маск в своем посте в социальной сети X заявил, что в течение последних нескольких недель рынки долговых инструментов практически полностью перекрыли доступ к финансированию для всех компаний, не имеющих значительных доходов, которые были бы не связаны с центрами обработки данных для искусственного интеллекта. По словам предпринимателя, это означает, что более 200 "неооблаков" ждет гибель и консолидация. Некоторые из них выживут, но таких будет немного.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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