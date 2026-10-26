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Акции развивающего дата-центры для ИИ техсектора в США снизились - 26.10.2026, ПРАЙМ
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Акции развивающего дата-центры для ИИ техсектора в США снизились
Акции развивающего дата-центры для ИИ техсектора в США снизились - 26.10.2026, ПРАЙМ
Акции развивающего дата-центры для ИИ техсектора в США снизились
Акции технологических компаний, занимающихся развитием "неооблаков" (neoclouds) - центров обработки данных, ориентированных на искусственный интеллект, заметно... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T12:57+0300
2026-10-26T12:57+0300
рынок
сша
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Акции технологических компаний, занимающихся развитием "неооблаков" (neoclouds) - центров обработки данных, ориентированных на искусственный интеллект, заметно снижаются на предторгах в США после заявления американского предпринимателя Илона Маска об их возможном закрытии и консолидации в будущем, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 12.36 мск до открытия торгов понедельника акции Nebius дешевели на 2,36%, CoreWeave - на 2,7%, Iren - на 2,15%. Ранее Маск в своем посте в социальной сети X заявил, что в течение последних нескольких недель рынки долговых инструментов практически полностью перекрыли доступ к финансированию для всех компаний, не имеющих значительных доходов, которые были бы не связаны с центрами обработки данных для искусственного интеллекта. По словам предпринимателя, это означает, что более 200 "неооблаков" ждет гибель и консолидация. Некоторые из них выживут, но таких будет немного.
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192
40
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5
4.7
96
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40
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40
рынок, сша
Рынок, США
12:57 26.10.2026
 
Акции развивающего дата-центры для ИИ техсектора в США снизились

Акции развивающего дата-центры для ИИ техсектора в США снизились после заявлений Маска

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Акции технологических компаний, занимающихся развитием "неооблаков" (neoclouds) - центров обработки данных, ориентированных на искусственный интеллект, заметно снижаются на предторгах в США после заявления американского предпринимателя Илона Маска об их возможном закрытии и консолидации в будущем, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 12.36 мск до открытия торгов понедельника акции Nebius дешевели на 2,36%, CoreWeave - на 2,7%, Iren - на 2,15%.
Ранее Маск в своем посте в социальной сети X заявил, что в течение последних нескольких недель рынки долговых инструментов практически полностью перекрыли доступ к финансированию для всех компаний, не имеющих значительных доходов, которые были бы не связаны с центрами обработки данных для искусственного интеллекта.
По словам предпринимателя, это означает, что более 200 "неооблаков" ждет гибель и консолидация. Некоторые из них выживут, но таких будет немного.
 
РынокСША
 
 
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