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США обсудят на встрече глав МИД G20 геополитические кризисы

США обсудят на встрече глав МИД G20 геополитические кризисы - 26.10.2026, ПРАЙМ

США обсудят на встрече глав МИД G20 геополитические кризисы

Администрация США намерена обсудить на предстоящей встрече глав МИД G20 в Атланте геополитические кризисы и их последствия для энергетики и мировой торговли,... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T19:09+0300

2026-10-26T19:09+0300

2026-10-26T19:09+0300

мировая экономика

сша

марко рубио

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ВАШИНГТОН, 26 октября - ПРАЙМ. Администрация США намерена обсудить на предстоящей встрече глав МИД G20 в Атланте геополитические кризисы и их последствия для энергетики и мировой торговли, сообщил госдепартамент. "Во время встречи США будут работать с партнерами по G20 над решением вопросов, связанных с геополитическими кризисами и их влиянием на мировую экономику, включая угрозы свободе навигации, энергетической и продовольственной безопасности, также цепочек поставок товаров", - говорится в сообщении. Там указывается на неразрывную связь между международной безопасностью и экономическим процветанием и подчеркивается, что предстоящие дискуссии призваны заложить основу для будущего обсуждения на саммите лидеров G20. В госдепартаменте отметили, что встреча в Атланте пройдет 30-31 октября под председательством госсекретаря США Марко Рубио. Саммит G20 пройдет в Майами 14-15 декабря.

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