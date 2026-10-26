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США обсудят на встрече глав МИД G20 геополитические кризисы - 26.10.2026, ПРАЙМ
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США обсудят на встрече глав МИД G20 геополитические кризисы
США обсудят на встрече глав МИД G20 геополитические кризисы - 26.10.2026, ПРАЙМ
США обсудят на встрече глав МИД G20 геополитические кризисы
Администрация США намерена обсудить на предстоящей встрече глав МИД G20 в Атланте геополитические кризисы и их последствия для энергетики и мировой торговли,... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T19:09+0300
2026-10-26T19:09+0300
мировая экономика
сша
марко рубио
марк рубио
мид
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ВАШИНГТОН, 26 октября - ПРАЙМ. Администрация США намерена обсудить на предстоящей встрече глав МИД G20 в Атланте геополитические кризисы и их последствия для энергетики и мировой торговли, сообщил госдепартамент. "Во время встречи США будут работать с партнерами по G20 над решением вопросов, связанных с геополитическими кризисами и их влиянием на мировую экономику, включая угрозы свободе навигации, энергетической и продовольственной безопасности, также цепочек поставок товаров", - говорится в сообщении. Там указывается на неразрывную связь между международной безопасностью и экономическим процветанием и подчеркивается, что предстоящие дискуссии призваны заложить основу для будущего обсуждения на саммите лидеров G20. В госдепартаменте отметили, что встреча в Атланте пройдет 30-31 октября под председательством госсекретаря США Марко Рубио. Саммит G20 пройдет в Майами 14-15 декабря.
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мировая экономика, сша, марко рубио, марк рубио, мид
Мировая экономика, США, Марко Рубио, Марк Рубио, МИД
19:09 26.10.2026
 
США обсудят на встрече глав МИД G20 геополитические кризисы

Госдеп: США обсудят на встрече глав МИД G20 геополитические кризисы и их последствия

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ВАШИНГТОН, 26 октября - ПРАЙМ. Администрация США намерена обсудить на предстоящей встрече глав МИД G20 в Атланте геополитические кризисы и их последствия для энергетики и мировой торговли, сообщил госдепартамент.
"Во время встречи США будут работать с партнерами по G20 над решением вопросов, связанных с геополитическими кризисами и их влиянием на мировую экономику, включая угрозы свободе навигации, энергетической и продовольственной безопасности, также цепочек поставок товаров", - говорится в сообщении.
Там указывается на неразрывную связь между международной безопасностью и экономическим процветанием и подчеркивается, что предстоящие дискуссии призваны заложить основу для будущего обсуждения на саммите лидеров G20.
В госдепартаменте отметили, что встреча в Атланте пройдет 30-31 октября под председательством госсекретаря США Марко Рубио.
Саммит G20 пройдет в Майами 14-15 декабря.
 
Мировая экономикаСШАМарко РубиоМарк РубиоМИД
 
 
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