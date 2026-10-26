Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США и Канада работают над соглашением о снижении пошлин на канадскую сталь - 26.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261026/ssha-874625174.html
США и Канада работают над соглашением о снижении пошлин на канадскую сталь
США и Канада работают над соглашением о снижении пошлин на канадскую сталь - 26.10.2026, ПРАЙМ
США и Канада работают над соглашением о снижении пошлин на канадскую сталь
США и Канада работают над соглашением, которое позволит смягчить американские пошлины на канадскую сталь и автомобили, передает агентство Рейтер. | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T23:11+0300
2026-10-26T23:11+0300
мировая экономика
сша
канада
конгресс сша
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874625174.jpg?1793045478
ВАШИНГТОН, 26 окт - ПРАЙМ. США и Канада работают над соглашением, которое позволит смягчить американские пошлины на канадскую сталь и автомобили, передает агентство Рейтер. "США и Канада работают над соглашением о смягчении американских пошлин на канадскую сталь и автомобили… Таким образом, обе страны пытаются восстановить отношения, ухудшившиеся после срыва торговых переговоров в августе", - говорится в сообщении агентства. По данным Рейтер, стороны обсуждают снижение пошлин США на канадскую сталь, которые достигают 50%, и автомобили, облагаемые пошлиной в размере 25%. Как отмечает агентство, пошлины могут стать политической проблемой для республиканцев в преддверии промежуточных выборов в США. Кандидаты от Республиканской партии в приграничных с Канадой штатах призывают положить конец торговому противостоянию с соседней страной. Промежуточные выборы в Конгресс США состоятся 3 ноября 2026 года.
сша
канада
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, канада, конгресс сша
Мировая экономика, США, КАНАДА, Конгресс США
23:11 26.10.2026
 
США и Канада работают над соглашением о снижении пошлин на канадскую сталь

Рейтер: США и Канада работают над соглашением о смягчении пошлин на канадскую сталь

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 26 окт - ПРАЙМ. США и Канада работают над соглашением, которое позволит смягчить американские пошлины на канадскую сталь и автомобили, передает агентство Рейтер.
"США и Канада работают над соглашением о смягчении американских пошлин на канадскую сталь и автомобили… Таким образом, обе страны пытаются восстановить отношения, ухудшившиеся после срыва торговых переговоров в августе", - говорится в сообщении агентства.
По данным Рейтер, стороны обсуждают снижение пошлин США на канадскую сталь, которые достигают 50%, и автомобили, облагаемые пошлиной в размере 25%.
Как отмечает агентство, пошлины могут стать политической проблемой для республиканцев в преддверии промежуточных выборов в США. Кандидаты от Республиканской партии в приграничных с Канадой штатах призывают положить конец торговому противостоянию с соседней страной.
Промежуточные выборы в Конгресс США состоятся 3 ноября 2026 года.
 
Мировая экономикаСШАКАНАДАКонгресс США
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала