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США и Канада работают над соглашением о снижении пошлин на канадскую сталь
США и Канада работают над соглашением о снижении пошлин на канадскую сталь - 26.10.2026, ПРАЙМ
США и Канада работают над соглашением о снижении пошлин на канадскую сталь
США и Канада работают над соглашением, которое позволит смягчить американские пошлины на канадскую сталь и автомобили, передает агентство Рейтер. | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T23:11+0300
2026-10-26T23:11+0300
2026-10-26T23:11+0300
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ВАШИНГТОН, 26 окт - ПРАЙМ. США и Канада работают над соглашением, которое позволит смягчить американские пошлины на канадскую сталь и автомобили, передает агентство Рейтер.
"США и Канада работают над соглашением о смягчении американских пошлин на канадскую сталь и автомобили… Таким образом, обе страны пытаются восстановить отношения, ухудшившиеся после срыва торговых переговоров в августе", - говорится в сообщении агентства.
По данным Рейтер, стороны обсуждают снижение пошлин США на канадскую сталь, которые достигают 50%, и автомобили, облагаемые пошлиной в размере 25%.
Как отмечает агентство, пошлины могут стать политической проблемой для республиканцев в преддверии промежуточных выборов в США. Кандидаты от Республиканской партии в приграничных с Канадой штатах призывают положить конец торговому противостоянию с соседней страной.
Промежуточные выборы в Конгресс США состоятся 3 ноября 2026 года.
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мировая экономика, сша, канада, конгресс сша
Мировая экономика, США, КАНАДА, Конгресс США
США и Канада работают над соглашением о снижении пошлин на канадскую сталь
Рейтер: США и Канада работают над соглашением о смягчении пошлин на канадскую сталь
ВАШИНГТОН, 26 окт - ПРАЙМ. США и Канада работают над соглашением, которое позволит смягчить американские пошлины на канадскую сталь и автомобили, передает агентство Рейтер.
"США и Канада работают над соглашением о смягчении американских пошлин на канадскую сталь и автомобили… Таким образом, обе страны пытаются восстановить отношения, ухудшившиеся после срыва торговых переговоров в августе", - говорится в сообщении агентства.
По данным Рейтер, стороны обсуждают снижение пошлин США на канадскую сталь, которые достигают 50%, и автомобили, облагаемые пошлиной в размере 25%.
Как отмечает агентство, пошлины могут стать политической проблемой для республиканцев в преддверии промежуточных выборов в США. Кандидаты от Республиканской партии в приграничных с Канадой штатах призывают положить конец торговому противостоянию с соседней страной.
Промежуточные выборы в Конгресс США состоятся 3 ноября 2026 года.