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Индекс STAR 50 Шанхайской биржи с начала июля снизился на 38,9% - 26.10.2026, ПРАЙМ
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Индекс STAR 50 Шанхайской биржи с начала июля снизился на 38,9%
Индекс STAR 50 Шанхайской биржи с начала июля снизился на 38,9% - 26.10.2026, ПРАЙМ
Индекс STAR 50 Шанхайской биржи с начала июля снизился на 38,9%
Индекс STAR 50 Шанхайской фондовой биржи, отражающий динамику акций 50 компаний, торгующихся на технологической площадке STAR Market, с начала июля снизился на... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T19:01+0300
2026-10-26T19:01+0300
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ПЕКИН, 26 окт - ПРАЙМ. Индекс STAR 50 Шанхайской фондовой биржи, отражающий динамику акций 50 компаний, торгующихся на технологической площадке STAR Market, с начала июля снизился на 38,9%, до 1315,50 пункта по итогам торгов в понедельник. В состав STAR 50 входят акции китайских технологических компаний, работающих, в частности, в сфере полупроводников и высокотехнологичного оборудования. Согласно данным Шанхайской фондовой биржи, в понедельник индекс закрылся на уровне 1315,50 пункта. По опубликованным ранее данным китайского финансового портала Eastmoney, 1 июля показатель завершил торги на отметке 2153,04 пункта. Таким образом, за этот период индекс снизился на 837,54 пункта, или 38,9%.
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рынок, акции, торги
Рынок, Акции, Торги
19:01 26.10.2026
 
Индекс STAR 50 Шанхайской биржи с начала июля снизился на 38,9%

Индекс STAR 50 Шанхайской фондовой биржи упал с начала июля на 38,9%

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ПЕКИН, 26 окт - ПРАЙМ. Индекс STAR 50 Шанхайской фондовой биржи, отражающий динамику акций 50 компаний, торгующихся на технологической площадке STAR Market, с начала июля снизился на 38,9%, до 1315,50 пункта по итогам торгов в понедельник.
В состав STAR 50 входят акции китайских технологических компаний, работающих, в частности, в сфере полупроводников и высокотехнологичного оборудования.
Согласно данным Шанхайской фондовой биржи, в понедельник индекс закрылся на уровне 1315,50 пункта. По опубликованным ранее данным китайского финансового портала Eastmoney, 1 июля показатель завершил торги на отметке 2153,04 пункта. Таким образом, за этот период индекс снизился на 837,54 пункта, или 38,9%.
 
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