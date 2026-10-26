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Индекс STAR 50 Шанхайской биржи с начала июля снизился на 38,9%

Индекс STAR 50 Шанхайской биржи с начала июля снизился на 38,9% - 26.10.2026, ПРАЙМ

Индекс STAR 50 Шанхайской биржи с начала июля снизился на 38,9%

Индекс STAR 50 Шанхайской фондовой биржи, отражающий динамику акций 50 компаний, торгующихся на технологической площадке STAR Market, с начала июля снизился на... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T19:01+0300

2026-10-26T19:01+0300

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ПЕКИН, 26 окт - ПРАЙМ. Индекс STAR 50 Шанхайской фондовой биржи, отражающий динамику акций 50 компаний, торгующихся на технологической площадке STAR Market, с начала июля снизился на 38,9%, до 1315,50 пункта по итогам торгов в понедельник. В состав STAR 50 входят акции китайских технологических компаний, работающих, в частности, в сфере полупроводников и высокотехнологичного оборудования. Согласно данным Шанхайской фондовой биржи, в понедельник индекс закрылся на уровне 1315,50 пункта. По опубликованным ранее данным китайского финансового портала Eastmoney, 1 июля показатель завершил торги на отметке 2153,04 пункта. Таким образом, за этот период индекс снизился на 837,54 пункта, или 38,9%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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