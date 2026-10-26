https://1prime.ru/20261026/stavka-874607838.html

Ставка RUONIA 23 октября снизилась на 0,11 п.п. - до 14,09%

Ставка RUONIA 23 октября снизилась на 0,11 п.п. - до 14,09% - 26.10.2026, ПРАЙМ

Ставка RUONIA 23 октября снизилась на 0,11 п.п. - до 14,09%

Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в пятницу, 23 октября, снизилась на... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T14:49+0300

2026-10-26T14:49+0300

2026-10-26T14:49+0300

финансы

банки

банк россии

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в пятницу, 23 октября, снизилась на 0,11 процентного пункта и составила 14,09%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 719,64 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банки, банк россии