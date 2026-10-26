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Биржевая стоимость кофе робуста опустилась до минимума с марта 2024 года - 26.10.2026, ПРАЙМ
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Биржевая стоимость кофе робуста опустилась до минимума с марта 2024 года
Биржевая стоимость кофе робуста опустилась до минимума с марта 2024 года - 26.10.2026, ПРАЙМ
Биржевая стоимость кофе робуста опустилась до минимума с марта 2024 года
Биржевая стоимость кофе сорта робуста с началом недели падает более чем на 2%, в ходе торгов показатель опускался до минимума с начала марта 2024 года, следует... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T14:12+0300
2026-10-26T14:12+0300
бизнес
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874605782.jpg?1793013179
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Биржевая стоимость кофе сорта робуста с началом недели падает более чем на 2%, в ходе торгов показатель опускался до минимума с начала марта 2024 года, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 13.46 мск стоимость ноябрьского фьючерса на кофе робуста падает на 2,36%, до 3 148 долларов за тонну. А минимально в ходе торгов показатель достиг 3 121 доллара, что стало минимумом с 1 марта 2024 года. С начала месяца стоимость робусты снизилась почти на 9%, а с начала года - более чем на 20%. В то же время цена декабрьского фьючерса на кофе арабика также падает почти таким же темпами - на 1,95%, до 3,0145 доллара за фунт (около 6 646 долларов за тонну).
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бизнес
Бизнес
14:12 26.10.2026
 
Биржевая стоимость кофе робуста опустилась до минимума с марта 2024 года

ICE Futures: биржевая стоимость кофе робуста опустилась до минимума с марта 2024 года

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Биржевая стоимость кофе сорта робуста с началом недели падает более чем на 2%, в ходе торгов показатель опускался до минимума с начала марта 2024 года, следует из данных ICE Futures.
По состоянию на 13.46 мск стоимость ноябрьского фьючерса на кофе робуста падает на 2,36%, до 3 148 долларов за тонну. А минимально в ходе торгов показатель достиг 3 121 доллара, что стало минимумом с 1 марта 2024 года.
С начала месяца стоимость робусты снизилась почти на 9%, а с начала года - более чем на 20%.
В то же время цена декабрьского фьючерса на кофе арабика также падает почти таким же темпами - на 1,95%, до 3,0145 доллара за фунт (около 6 646 долларов за тонну).
 
Бизнес
 
 
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