https://1prime.ru/20261026/sud-874616954.html
Суд 25 января рассмотрит иск Okko к "Матч ТВ" на 84 млн руб
Суд 25 января рассмотрит иск Okko к "Матч ТВ" на 84 млн руб - 26.10.2026, ПРАЙМ
Суд 25 января рассмотрит иск Okko к "Матч ТВ" на 84 млн руб
Арбитражный суд Москвы назначил на 25 января предварительные слушания по иску онлайн-кинотеатра Okko о взыскании 84 миллионов рублей с ООО "Национальный... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T18:15+0300
2026-10-26T18:15+0300
2026-10-26T18:15+0300
бизнес
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МОСКВА, 26 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы назначил на 25 января предварительные слушания по иску онлайн-кинотеатра Okko о взыскании 84 миллионов рублей с ООО "Национальный спортивный телеканал" ("Матч ТВ"), говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск поступил в суд 8 октября. На чем основывает свои требования истец, пока не уточняется.
Он просит привлечь к делу третьим лицом АО "Телеспорт груп", одну из крупнейших в прошлом структур на рынке спортивных прав в России, занимавшуюся трансляциями крупных соревнований. Сейчас компания находится в банкротстве.
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бизнес
Суд 25 января рассмотрит иск Okko к "Матч ТВ" на 84 млн руб
Суд 25 января рассмотрит иск Okko к "Матч ТВ" на 84 млн рублей
МОСКВА, 26 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы назначил на 25 января предварительные слушания по иску онлайн-кинотеатра Okko о взыскании 84 миллионов рублей с ООО "Национальный спортивный телеканал" ("Матч ТВ"), говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск поступил в суд 8 октября. На чем основывает свои требования истец, пока не уточняется.
Он просит привлечь к делу третьим лицом АО "Телеспорт груп", одну из крупнейших в прошлом структур на рынке спортивных прав в России, занимавшуюся трансляциями крупных соревнований. Сейчас компания находится в банкротстве.