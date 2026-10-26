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Суд 25 января рассмотрит иск Okko к "Матч ТВ" на 84 млн руб

Суд 25 января рассмотрит иск Okko к "Матч ТВ" на 84 млн руб - 26.10.2026, ПРАЙМ

Суд 25 января рассмотрит иск Okko к "Матч ТВ" на 84 млн руб

Арбитражный суд Москвы назначил на 25 января предварительные слушания по иску онлайн-кинотеатра Okko о взыскании 84 миллионов рублей с ООО "Национальный... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T18:15+0300

2026-10-26T18:15+0300

2026-10-26T18:15+0300

бизнес

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МОСКВА, 26 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы назначил на 25 января предварительные слушания по иску онлайн-кинотеатра Okko о взыскании 84 миллионов рублей с ООО "Национальный спортивный телеканал" ("Матч ТВ"), говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск поступил в суд 8 октября. На чем основывает свои требования истец, пока не уточняется. Он просит привлечь к делу третьим лицом АО "Телеспорт груп", одну из крупнейших в прошлом структур на рынке спортивных прав в России, занимавшуюся трансляциями крупных соревнований. Сейчас компания находится в банкротстве.

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