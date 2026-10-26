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Грузовое судно потеряло управление в Северном море

Грузовое судно потеряло управление в Северном море - 26.10.2026, ПРАЙМ

Грузовое судно потеряло управление в Северном море

Грузовое судно UHL Freedom длиной 150 метров потеряло управление в Северном море примерно в 30 километрах к северу от острова Схирмонниког в Нидерландах, трое... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T12:53+0300

2026-10-26T12:53+0300

2026-10-26T12:53+0300

нидерланды

северное море

португалия

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874601964.jpg?1793008435

МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Грузовое судно UHL Freedom длиной 150 метров потеряло управление в Северном море примерно в 30 километрах к северу от острова Схирмонниког в Нидерландах, трое членов экипажа пострадали, сообщила газета Volkskrant. По данным издания, инцидент произошел днем 25 октября, однако спасательная операция продолжается в понедельник. Судно шло под флагом Португалии. В момент происшествия на борту находились 25 членов экипажа. "Примерно в 30 километрах к северу от Схирмонникога 150-метровое судно UHL Freedom потеряло управление... Грузовое судно дрейфовало у берегов Схирмонникога после того, как якорь потерял сцепление с морским дном. Три члена экипажа получили травмы", - говорится в публикации. По информации газеты, двое пострадавших были доставлены вертолетом в больницу. По данным береговой охраны Нидерландов, судно потеряло якорную опору из-за сложных погодных условий. В районе происшествия ветер достигал девяти баллов по шкале Бофорта (примерно 21-24 метра в секунду), а высота волн превышала 4,5 метра.

нидерланды

северное море

португалия

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нидерланды, северное море, португалия