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Грузовое судно потеряло управление в Северном море
Грузовое судно потеряло управление в Северном море - 26.10.2026, ПРАЙМ
Грузовое судно потеряло управление в Северном море
Грузовое судно UHL Freedom длиной 150 метров потеряло управление в Северном море примерно в 30 километрах к северу от острова Схирмонниког в Нидерландах, трое... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T12:53+0300
2026-10-26T12:53+0300
2026-10-26T12:53+0300
нидерланды
северное море
португалия
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Грузовое судно UHL Freedom длиной 150 метров потеряло управление в Северном море примерно в 30 километрах к северу от острова Схирмонниког в Нидерландах, трое членов экипажа пострадали, сообщила газета Volkskrant. По данным издания, инцидент произошел днем 25 октября, однако спасательная операция продолжается в понедельник. Судно шло под флагом Португалии. В момент происшествия на борту находились 25 членов экипажа. "Примерно в 30 километрах к северу от Схирмонникога 150-метровое судно UHL Freedom потеряло управление... Грузовое судно дрейфовало у берегов Схирмонникога после того, как якорь потерял сцепление с морским дном. Три члена экипажа получили травмы", - говорится в публикации. По информации газеты, двое пострадавших были доставлены вертолетом в больницу. По данным береговой охраны Нидерландов, судно потеряло якорную опору из-за сложных погодных условий. В районе происшествия ветер достигал девяти баллов по шкале Бофорта (примерно 21-24 метра в секунду), а высота волн превышала 4,5 метра.
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нидерланды, северное море, португалия
НИДЕРЛАНДЫ, Северное море, ПОРТУГАЛИЯ
Грузовое судно потеряло управление в Северном море
Volkskrant: судно UHL Freedom потеряло управление у берегов Нидерландов, трое пострадали
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Грузовое судно UHL Freedom длиной 150 метров потеряло управление в Северном море примерно в 30 километрах к северу от острова Схирмонниког в Нидерландах, трое членов экипажа пострадали, сообщила газета Volkskrant.
По данным издания, инцидент произошел днем 25 октября, однако спасательная операция продолжается в понедельник. Судно шло под флагом Португалии. В момент происшествия на борту находились 25 членов экипажа.
"Примерно в 30 километрах к северу от Схирмонникога 150-метровое судно UHL Freedom потеряло управление... Грузовое судно дрейфовало у берегов Схирмонникога после того, как якорь потерял сцепление с морским дном. Три члена экипажа получили травмы", - говорится в публикации.
По информации газеты, двое пострадавших были доставлены вертолетом в больницу.
По данным береговой охраны Нидерландов, судно потеряло якорную опору из-за сложных погодных условий. В районе происшествия ветер достигал девяти баллов по шкале Бофорта (примерно 21-24 метра в секунду), а высота волн превышала 4,5 метра.