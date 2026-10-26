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"Дом.РФ" выставил на торги винный склад в Саранске - 26.10.2026, ПРАЙМ
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"Дом.РФ" выставил на торги винный склад в Саранске
"Дом.РФ" выставил на торги винный склад в Саранске - 26.10.2026, ПРАЙМ
"Дом.РФ" выставил на торги винный склад в Саранске
"Дом.РФ" выставил на торги построенный в начале прошлого века винный склад в Саранске (Мордовия), обладающий статусом объекта культурного наследия регионального | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T17:34+0300
2026-10-26T17:34+0300
бизнес
недвижимость
саранск
мордовия
дом.рф
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. "Дом.РФ" выставил на торги построенный в начале прошлого века винный склад в Саранске (Мордовия), обладающий статусом объекта культурного наследия регионального значения, сообщила пресс-служба компании. "В составе лота: шесть объектов недвижимости общей площадью 4,7 тысячи квадратных метров и участок площадью 0,89 гектара. Основное здание (3,1 тысячи квадратных метров) является ярким образцом краснокирпичной индустриальной архитектуры рубежа XIX-XX веков", - говорится в сообщении. Как отмечается в нем, бывший винный склад на Мокшанской улице можно приспособить под арт-кластер, также можно вернуть ему изначальное производственное назначение или использовать в иных коммерческих целях, например под открытие офисного пространства. Заявки на участие в торгах принимаются до 30 ноября. Аукцион назначен на 4 декабря. Начальная цена лота – 40,14 миллиона рублей.
саранск
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бизнес, недвижимость, саранск, мордовия, дом.рф
Бизнес, Недвижимость, САРАНСК, МОРДОВИЯ, Дом.РФ
17:34 26.10.2026
 
"Дом.РФ" выставил на торги винный склад в Саранске

"Дом.РФ" выставил на торги построенный в начале прошлого века винный склад в Саранске

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. "Дом.РФ" выставил на торги построенный в начале прошлого века винный склад в Саранске (Мордовия), обладающий статусом объекта культурного наследия регионального значения, сообщила пресс-служба компании.
"В составе лота: шесть объектов недвижимости общей площадью 4,7 тысячи квадратных метров и участок площадью 0,89 гектара. Основное здание (3,1 тысячи квадратных метров) является ярким образцом краснокирпичной индустриальной архитектуры рубежа XIX-XX веков", - говорится в сообщении.
Как отмечается в нем, бывший винный склад на Мокшанской улице можно приспособить под арт-кластер, также можно вернуть ему изначальное производственное назначение или использовать в иных коммерческих целях, например под открытие офисного пространства.
Заявки на участие в торгах принимаются до 30 ноября. Аукцион назначен на 4 декабря. Начальная цена лота – 40,14 миллиона рублей.
 
БизнесНедвижимостьСАРАНСКМОРДОВИЯДом.РФ
 
 
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