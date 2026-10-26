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Лиз Трасс заявила, что отправила бы миссию на Марс к 2040 году - 26.10.2026, ПРАЙМ
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Лиз Трасс заявила, что отправила бы миссию на Марс к 2040 году
Лиз Трасс заявила, что отправила бы миссию на Марс к 2040 году - 26.10.2026, ПРАЙМ
Лиз Трасс заявила, что отправила бы миссию на Марс к 2040 году
Самый недолговечный премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, которую на посту пережил салат-латук, заявила, что отправила бы британскую миссию на Марс к 2040... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T18:51+0300
2026-10-26T18:51+0300
мировая экономика
общество
великобритания
лиз трасс
риши сунак
борис джонсон
банк англии
politico
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ЛОНДОН, 26 окт - ПРАЙМ. Самый недолговечный премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, которую на посту пережил салат-латук, заявила, что отправила бы британскую миссию на Марс к 2040 году, если бы ее не вынудили уйти в отставку. Трасс занимала должность премьера в течение 49 дней. В октябре 2022 года британские букмекеры предложили делать ставки, что Трасс уйдет с поста премьера через 35 дней – время, за которое разлагается салат-латук. Однако уже через шесть дней после того, как издание Daily Star запустило видеотрансляцию "гонки" между Трасс и салатом, премьер ушла в отставку. В понедельник в Британии вышла новая книга Трасс под названием Bank Job. В ней экс-премьер отрицает ответственность за финансовый кризис 2022 года и обвиняет в нем неизбранную "клику" и финансовые организации, включая Банк Англии. В последнем разделе Трасс перечисляет, каких, по ее мнению, достижений она могла добиться, оставшись на посту. "С британского космодрома было запущено несколько миссий к Марсу", - говорится в книге, которую цитирует издание Politico. Трасс также считает, что к 2040 году смогла бы полностью избавиться от европейских законов, ввести либеральные в отношении искусственного интеллекта законы и резко снизить стоимость электроэнергии. Трасс также считает, что не допустила бы введение цифровой валюты центрального банка и обложила бы налогом биткоин. Как отмечала ранее газета Telegraph, в своей новой книге Трасс также утверждает, что ее вынудили уйти с поста премьера несколько министров-консерваторов, которые намеревались получить высокие посты в правительстве сменившего ее Риши Сунака. Трасс заняла должность премьер-министра Великобритании осенью 2022 года после отставки премьера Бориса Джонсона и пробыла на этом посту с 6 сентября по 24 октября, поставив рекорд самого короткого срока премьерства в Британии. Решение было принято на фоне обширной критики поспешно принятого экономического плана, который привел к рекордному падению фунта и кризису на рынке. Позднее глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что после решений Трасс всего несколько часов отделяли Британию от обвала финансового рынка.
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40
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мировая экономика, общество , великобритания, лиз трасс, риши сунак, борис джонсон, банк англии, politico
Мировая экономика, Общество , ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Лиз Трасс, Риши Сунак, Борис Джонсон, Банк Англии, Politico
18:51 26.10.2026
 
Лиз Трасс заявила, что отправила бы миссию на Марс к 2040 году

Экс-премьер Британии Трасс заявила, что отправила бы миссию на Марс к 2040 году

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ЛОНДОН, 26 окт - ПРАЙМ. Самый недолговечный премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, которую на посту пережил салат-латук, заявила, что отправила бы британскую миссию на Марс к 2040 году, если бы ее не вынудили уйти в отставку.
Трасс занимала должность премьера в течение 49 дней. В октябре 2022 года британские букмекеры предложили делать ставки, что Трасс уйдет с поста премьера через 35 дней – время, за которое разлагается салат-латук. Однако уже через шесть дней после того, как издание Daily Star запустило видеотрансляцию "гонки" между Трасс и салатом, премьер ушла в отставку.
В понедельник в Британии вышла новая книга Трасс под названием Bank Job. В ней экс-премьер отрицает ответственность за финансовый кризис 2022 года и обвиняет в нем неизбранную "клику" и финансовые организации, включая Банк Англии. В последнем разделе Трасс перечисляет, каких, по ее мнению, достижений она могла добиться, оставшись на посту.
"С британского космодрома было запущено несколько миссий к Марсу", - говорится в книге, которую цитирует издание Politico.
Трасс также считает, что к 2040 году смогла бы полностью избавиться от европейских законов, ввести либеральные в отношении искусственного интеллекта законы и резко снизить стоимость электроэнергии. Трасс также считает, что не допустила бы введение цифровой валюты центрального банка и обложила бы налогом биткоин.
Как отмечала ранее газета Telegraph, в своей новой книге Трасс также утверждает, что ее вынудили уйти с поста премьера несколько министров-консерваторов, которые намеревались получить высокие посты в правительстве сменившего ее Риши Сунака.
Трасс заняла должность премьер-министра Великобритании осенью 2022 года после отставки премьера Бориса Джонсона и пробыла на этом посту с 6 сентября по 24 октября, поставив рекорд самого короткого срока премьерства в Британии.
Решение было принято на фоне обширной критики поспешно принятого экономического плана, который привел к рекордному падению фунта и кризису на рынке. Позднее глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что после решений Трасс всего несколько часов отделяли Британию от обвала финансового рынка.
 
Мировая экономикаОбществоВЕЛИКОБРИТАНИЯЛиз ТрассРиши СунакБорис ДжонсонБанк АнглииPolitico
 
 
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