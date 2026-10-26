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Банки в сентябре нарастили розничное кредитование на 1,3%, заявили в ЦБ

Банки в сентябре нарастили розничное кредитование на 1,3%, заявили в ЦБ - 26.10.2026, ПРАЙМ

Банки в сентябре нарастили розничное кредитование на 1,3%, заявили в ЦБ

Российские банки в сентябре нарастили розничное кредитование на 1,3%, а корпоративное - на 0,8%, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T17:47+0300

2026-10-26T17:47+0300

2026-10-26T17:47+0300

банки

финансы

россия

банк россии

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Российские банки в сентябре нарастили розничное кредитование на 1,3%, а корпоративное - на 0,8%, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора РФ в сентябре". Согласно данным регулятора, портфель розничных кредитов банков за сентябрь вырос на 1,3% по сравнению с августом и составил почти 40,2 триллиона рублей. Портфель корпоративных кредитов в сентябре вырос на 0,8% - до 104,7 триллиона рублей.

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банки, финансы, россия, банк россии