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Чистая прибыль банков в сентябре снизилась на 5,9%, заявили в Центробанке
Чистая прибыль банков в сентябре снизилась на 5,9%, заявили в Центробанке - 26.10.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль банков в сентябре снизилась на 5,9%, заявили в Центробанке
Чистая прибыль российских банков в сентябре 2026 года снизилась на 5,9% в месячном выражении - до 414 миллиардов рублей, следует из информационно-аналитического | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T17:48+0300
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банки
финансы
банк россии
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль российских банков в сентябре 2026 года снизилась на 5,9% в месячном выражении - до 414 миллиардов рублей, следует из информационно-аналитического материала Банка России "О развитии банковского сектора РФ". "Чистая прибыль сектора в сентябре несколько снизилась и составила 414 миллиардов рублей (- 26 миллиардов рублей, -5,9% к августу)", - говорится в материале. "Совокупный финансовый результат сектора в сентябре составил 401 миллиард рублей (436 миллиардов рублей в августе), что немного ниже прибыли из-за умеренной отрицательной переоценки ценных бумаг в капитале (-13 миллиардов рублей)", - уточняет регулятор.
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банки, финансы, банк россии
Банки, Финансы, Банк России
Чистая прибыль банков в сентябре снизилась на 5,9%, заявили в Центробанке
Центробанк: чистая прибыль российских банков в сентябре снизилась на 5,9%
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль российских банков в сентябре 2026 года снизилась на 5,9% в месячном выражении - до 414 миллиардов рублей, следует из информационно-аналитического материала Банка России "О развитии банковского сектора РФ".
"Чистая прибыль сектора в сентябре несколько снизилась и составила 414 миллиардов рублей (- 26 миллиардов рублей, -5,9% к августу)", - говорится в материале.
"Совокупный финансовый результат сектора в сентябре составил 401 миллиард рублей (436 миллиардов рублей в августе), что немного ниже прибыли из-за умеренной отрицательной переоценки ценных бумаг в капитале (-13 миллиардов рублей)", - уточняет регулятор.