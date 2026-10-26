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ЦБ: перевод криптовалюты самому себе не требует тестирования - 26.10.2026, ПРАЙМ
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ЦБ: перевод криптовалюты самому себе не требует тестирования
ЦБ: перевод криптовалюты самому себе не требует тестирования - 26.10.2026, ПРАЙМ
ЦБ: перевод криптовалюты самому себе не требует тестирования
Перевод криптовалюты самому себе с кошелька в цифровой депозитарий не требует проведения специального тестирования, необходимого для покупки цифровых валют,... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T19:12+0300
2026-10-26T19:12+0300
финансы
банки
банк россии
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Перевод криптовалюты самому себе с кошелька в цифровой депозитарий не требует проведения специального тестирования, необходимого для покупки цифровых валют, следует из разъяснений Банка России, опубликованных на сайте регулятора. ЦБ разъяснил, необходимо ли проведение тестирования в отношении цифровых валют в случае зачисления цифровой валюты в цифровой депозитарий по поручению депонента самому себе с адреса – идентификатора (кошелька), не администрируемого ни одним цифровым депозитарием. В соответствии законом "О цифровых валютах и цифровых правах", наличие положительного результата тестирования является условием приобретения цифровых валют резидентом – физическим лицом, при этом приобретение цифровых валют предполагает, что зачисление таких цифровых валют связано со сменой их обладателя, напомнил регулятор. "Одновременно обращаем внимание, что в случаях, когда зачисляемые цифровые валюты до их зачисления не учитывались на адресе-идентификаторе, администрируемом цифровым депозитарием, и зачисление цифровых валют не меняет их обладателя, цифровой депозитарий вправе совершать операции по зачислению цифровых валют на цифровой счет депонента – резидента, не являющегося лицом, организующим обращение цифровых валют, с учетом положений пунктов 9 и 10 части 5 статьи 31 Федерального закона № 282-ФЗ", - разъяснил ЦБ. Если физическое или юридическое лицо до 1 сентября 2026 года было признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, предназначенных для квалифицированных инвесторов, данное лицо признается квалифицированным инвестором также в отношении сделок с цифровыми валютами, пояснил ЦБ. С 1 сентября вступил в силу закон, создающий правовую основу для легального обращения криптовалют в России. Банк России включил в перечень криптовалют, доступных к публичному обращению на российских биржах, Bitcoin, Ethereum и Tether USDT. Неквалифицированные инвесторы смогут покупать только эти три криптовалюты с лимитом 300 тысяч рублей в год у каждого посредника. Квалифицированные инвесторы смогут приобретать все криптовалюты, которые будут торговаться на биржевом и внебиржевом рынках, без ограничений. Перед сделками всем инвесторам вне зависимости от статуса необходимо будет пройти тестирование и ознакомиться с рисками инвестиций в криптоактивы.
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
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4.7
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финансы, банки, банк россии
Финансы, Банки, Банк России
19:12 26.10.2026
 
ЦБ: перевод криптовалюты самому себе не требует тестирования

ЦБ: перевод криптовалюты самому себе в цифровой депозитарий не требует тестирования

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Перевод криптовалюты самому себе с кошелька в цифровой депозитарий не требует проведения специального тестирования, необходимого для покупки цифровых валют, следует из разъяснений Банка России, опубликованных на сайте регулятора.
ЦБ разъяснил, необходимо ли проведение тестирования в отношении цифровых валют в случае зачисления цифровой валюты в цифровой депозитарий по поручению депонента самому себе с адреса – идентификатора (кошелька), не администрируемого ни одним цифровым депозитарием.
В соответствии законом "О цифровых валютах и цифровых правах", наличие положительного результата тестирования является условием приобретения цифровых валют резидентом – физическим лицом, при этом приобретение цифровых валют предполагает, что зачисление таких цифровых валют связано со сменой их обладателя, напомнил регулятор.
"Одновременно обращаем внимание, что в случаях, когда зачисляемые цифровые валюты до их зачисления не учитывались на адресе-идентификаторе, администрируемом цифровым депозитарием, и зачисление цифровых валют не меняет их обладателя, цифровой депозитарий вправе совершать операции по зачислению цифровых валют на цифровой счет депонента – резидента, не являющегося лицом, организующим обращение цифровых валют, с учетом положений пунктов 9 и 10 части 5 статьи 31 Федерального закона № 282-ФЗ", - разъяснил ЦБ.
Если физическое или юридическое лицо до 1 сентября 2026 года было признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, предназначенных для квалифицированных инвесторов, данное лицо признается квалифицированным инвестором также в отношении сделок с цифровыми валютами, пояснил ЦБ.
С 1 сентября вступил в силу закон, создающий правовую основу для легального обращения криптовалют в России. Банк России включил в перечень криптовалют, доступных к публичному обращению на российских биржах, Bitcoin, Ethereum и Tether USDT. Неквалифицированные инвесторы смогут покупать только эти три криптовалюты с лимитом 300 тысяч рублей в год у каждого посредника.
Квалифицированные инвесторы смогут приобретать все криптовалюты, которые будут торговаться на биржевом и внебиржевом рынках, без ограничений. Перед сделками всем инвесторам вне зависимости от статуса необходимо будет пройти тестирование и ознакомиться с рисками инвестиций в криптоактивы.
 
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