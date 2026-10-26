https://1prime.ru/20261026/tsentrobank-874615373.html

Центробанк: рост ипотечного кредитования в сентябре ускорился до 1,4%

Центробанк: рост ипотечного кредитования в сентябре ускорился до 1,4% - 26.10.2026, ПРАЙМ

Центробанк: рост ипотечного кредитования в сентябре ускорился до 1,4%

Рост ипотечного кредитования в России в сентябре ускорился до 1,4%, после замедления до 0,5% в августе, говорится в информационно-аналитическом материале Банка... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T17:46+0300

2026-10-26T17:46+0300

2026-10-26T17:46+0300

банки

финансы

банк россии

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874615373.jpg?1793026001

МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Рост ипотечного кредитования в России в сентябре ускорился до 1,4%, после замедления до 0,5% в августе, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора РФ в сентябре". "По предварительным данным, задолженность населения по ипотеке в сентябре увеличилась на 1,4% после умеренных +0,5% в августе. Ускорение связано с изменением условий "Семейной ипотеки": с 1 октября 2026 года ставка и максимальная сумма кредита зависят от количества детей, при этом срок действия льготной ставки ограничен 15 годами", - сообщается в документе регулятора. Заемщики стремились оформить сделки до ужесточения условий, поясняет ЦБ. Объемы выдач ипотеки в сентябре составили рекордные для 2026 года 617 миллиардов рублей (+62% к августу). На ипотеку с господдержкой пришлось 70% выдач (56% в августе), по семейной ипотеке предоставлено 399 миллиардов рублей, это вдвое больше, чем в августе (182 миллиардов рублей). Выдачи рыночной ипотеки составили 184 миллиарда рублей (+10% к результату августа в 167 миллиардов рублей). ЦБ отмечает, что ставки в сегменте рыночной ипотеки все еще высокие: по выданным за сентябрь рыночным кредитам средняя ставка по-прежнему была около 18% годовых.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, банк россии