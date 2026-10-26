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Центробанк: рост ипотечного кредитования в сентябре ускорился до 1,4% - 26.10.2026, ПРАЙМ
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Центробанк: рост ипотечного кредитования в сентябре ускорился до 1,4%
Центробанк: рост ипотечного кредитования в сентябре ускорился до 1,4% - 26.10.2026, ПРАЙМ
Центробанк: рост ипотечного кредитования в сентябре ускорился до 1,4%
Рост ипотечного кредитования в России в сентябре ускорился до 1,4%, после замедления до 0,5% в августе, говорится в информационно-аналитическом материале Банка... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T17:46+0300
2026-10-26T17:46+0300
банки
финансы
банк россии
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Рост ипотечного кредитования в России в сентябре ускорился до 1,4%, после замедления до 0,5% в августе, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора РФ в сентябре". "По предварительным данным, задолженность населения по ипотеке в сентябре увеличилась на 1,4% после умеренных +0,5% в августе. Ускорение связано с изменением условий "Семейной ипотеки": с 1 октября 2026 года ставка и максимальная сумма кредита зависят от количества детей, при этом срок действия льготной ставки ограничен 15 годами", - сообщается в документе регулятора. Заемщики стремились оформить сделки до ужесточения условий, поясняет ЦБ. Объемы выдач ипотеки в сентябре составили рекордные для 2026 года 617 миллиардов рублей (+62% к августу). На ипотеку с господдержкой пришлось 70% выдач (56% в августе), по семейной ипотеке предоставлено 399 миллиардов рублей, это вдвое больше, чем в августе (182 миллиардов рублей). Выдачи рыночной ипотеки составили 184 миллиарда рублей (+10% к результату августа в 167 миллиардов рублей). ЦБ отмечает, что ставки в сегменте рыночной ипотеки все еще высокие: по выданным за сентябрь рыночным кредитам средняя ставка по-прежнему была около 18% годовых.
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банки, финансы, банк россии
Банки, Финансы, Банк России
17:46 26.10.2026
 
Центробанк: рост ипотечного кредитования в сентябре ускорился до 1,4%

Банк России: рост ипотечного кредитования в сентябре ускорился до 1,4%

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Рост ипотечного кредитования в России в сентябре ускорился до 1,4%, после замедления до 0,5% в августе, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора РФ в сентябре".
"По предварительным данным, задолженность населения по ипотеке в сентябре увеличилась на 1,4% после умеренных +0,5% в августе. Ускорение связано с изменением условий "Семейной ипотеки": с 1 октября 2026 года ставка и максимальная сумма кредита зависят от количества детей, при этом срок действия льготной ставки ограничен 15 годами", - сообщается в документе регулятора.
Заемщики стремились оформить сделки до ужесточения условий, поясняет ЦБ.
Объемы выдач ипотеки в сентябре составили рекордные для 2026 года 617 миллиардов рублей (+62% к августу). На ипотеку с господдержкой пришлось 70% выдач (56% в августе), по семейной ипотеке предоставлено 399 миллиардов рублей, это вдвое больше, чем в августе (182 миллиардов рублей).
Выдачи рыночной ипотеки составили 184 миллиарда рублей (+10% к результату августа в 167 миллиардов рублей).
ЦБ отмечает, что ставки в сегменте рыночной ипотеки все еще высокие: по выданным за сентябрь рыночным кредитам средняя ставка по-прежнему была около 18% годовых.
 
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