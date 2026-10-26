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Центробанк: средства физлиц за сентябрь снизились на 0,1%

Центробанк: средства физлиц за сентябрь снизились на 0,1% - 26.10.2026, ПРАЙМ

Центробанк: средства физлиц за сентябрь снизились на 0,1%

Средства физлиц в российских банках за сентябрь снизились незначительно - на 0,1% после снижения на 0,2% в августе, а юрлиц - сократились на 0,4% после роста... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T17:48+0300

2026-10-26T17:48+0300

2026-10-26T17:48+0300

банки

финансы

банк россии

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Средства физлиц в российских банках за сентябрь снизились незначительно - на 0,1% после снижения на 0,2% в августе, а юрлиц - сократились на 0,4% после роста почти на 2% месяцем ранее, следует из материала Банка России "О развитии банковского сектора". "Средства населения уменьшились незначительно (-51 миллиард рублей, -0,1% после - 0,2% в августе)", - говорится там. "Средства юридических лиц сократились на 0,3 триллиона рублей, - 0,4% (+1,9% месяцем ранее, когда средства активно росли, преимущественно у нефтегазовых и энергетических компаний). Основное снижение в сентябре пришлось на текущие счета (-1,7%)", - отмечается в материале.

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банки, финансы, банк россии