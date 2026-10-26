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Центробанк рассказал о допустимых сроках операций в криптообменниках

Центробанк рассказал о допустимых сроках операций в криптообменниках - 26.10.2026, ПРАЙМ

Центробанк рассказал о допустимых сроках операций в криптообменниках

Банк России назвал допустимые сроки проведения операций в криптообменниках - они должны быть сопоставимы по времени с расчетами на рынке ценных бумаг, следует... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T22:28+0300

2026-10-26T22:28+0300

2026-10-26T22:28+0300

финансы

банки

банк россии

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Банк России назвал допустимые сроки проведения операций в криптообменниках - они должны быть сопоставимы по времени с расчетами на рынке ценных бумаг, следует из разъяснений ЦБ РФ, опубликованных на сайте регулятора. ЦБ разъяснил, допустимо ли исполнение криптообменником своих обязательств перед резидентом по сделке купли-продажи цифровой валюты в течение операционного дня после получения от клиента цифровой валюты или денежных средств. В соответствии с законом "О цифровых валютах и цифровых правах", исполнение обязательств криптообменника может осуществляться только на условиях, предусматривающих одновременное исполнение обязательств или незамедлительное встречное исполнение обязательств по таким сделкам, сообщил ЦБ. "Полагаем, что незамедлительным исполнением обязательств будет считаться кратчайший срок между проведением операций по цифровым и банковским счетам, который возможен в существующих условиях их исполнения. При этом указанные операции должны быть как минимум сопоставимы по сроку с операциями в расчетах "поставка против платежа", как это практикуется на рынке ценных бумаг", - пояснил регулятор.

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финансы, банки, банк россии