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Турагент рассказала, сколько стоит отдых в Турции в 2027 году

Турагент рассказала, сколько стоит отдых в Турции в 2027 году - 26.10.2026, ПРАЙМ

Турагент рассказала, сколько стоит отдых в Турции в 2027 году

Турция, несмотря на скидки при раннем бронировании, в 2027 году останется дорогим направлением для российских туристов, рассказала РИА Новости турагент Бушра... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T05:09+0300

2026-10-26T05:09+0300

2026-10-26T05:09+0300

туризм

бизнес

турция

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АНКАРА, 26 окт – ПРАЙМ. Турция, несмотря на скидки при раннем бронировании, в 2027 году останется дорогим направлением для российских туристов, рассказала РИА Новости турагент Бушра Дилек Мумтаз. Российские туристы уже могут приобретать туры в Турцию на лето 2027 года, на старте раннего бронирования скидки на отели достигают 20–35%, а минимальная стоимость отдыха на двоих в июне начинается от 123 тысяч рублей, рассказал ранее РИА Новости генеральный директор агрегатора пакетных туров "Турвизор" Илья Юртаев. "Специальные предложения от отелей могут сделать отдых доступнее, однако рассчитывать на возвращение прежних низких цен не стоит. Стоимость поездки будет зависеть от категории гостиницы, курорта, дат отдыха и условий бронирования", - сказала турагент. Одним из факторов, поддерживающих высокую стоимость отдыха, остается инфляция в Турции. По данным Центрального банка страны, в сентябре 2026 года годовая инфляция составила 29,73%, а с начала года потребительские цены выросли на 24,32%. Сопоставимый европейский индекс потребительских цен на услуги ресторанов и гостиниц в Турции в сентябре был примерно на 29,5% выше, чем годом ранее. Этот показатель отражает общую динамику цен в гостинично-ресторанном секторе, но не означает, что стоимость каждого отеля или пакетного тура выросла на такую же величину. При этом цены на размещение могут меняться в зависимости от спроса. "Летом 2026 года рекламируемые цены на проживание в августе — октябре снизились год к году на 5% в Анталье и на 8% в провинции Мугла, тогда как в Стамбуле выросли на 5%. Снижение на отдельных курортах было связано в том числе с ослаблением спроса и конкуренцией между гостиницами. Таким образом, скидки при раннем бронировании могут помочь туристам сократить расходы на проживание, однако траты на питание, транспорт, экскурсии и другие услуги также влияют на итоговый бюджет поездки", - подчеркнула собеседница РИА Новости. По последним опубликованным общенациональным данным министерства культуры и туризма Турции, за январь — август 2026 года страну посетили около 34,83 миллиона иностранных туристов — на 1,84% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Россия сохранила первое место среди стран, откуда приезжают иностранные туристы: за восемь месяцев в Турцию прибыли около 4,7 миллиона россиян, что на 3,59% больше показателя годом ранее. На 2027 год турецкие власти установили цель получить 70 миллиардов долларов туристических доходов. При этом страна рассчитывает сохранить четвертое место в мире по числу международных туристических прибытий.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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туризм, бизнес, турция