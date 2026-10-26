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Участники Форума стран-экспортеров газа согласовали проект декларации

Участники Форума стран-экспортеров газа согласовали проект декларации - 26.10.2026, ПРАЙМ

Участники Форума стран-экспортеров газа согласовали проект декларации

Участники Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) согласовали проект декларации в ходе 28-ой министерской встречи в Москве, она строится на принципах... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T15:04+0300

2026-10-26T15:04+0300

2026-10-26T15:04+0300

газ

россия

москва

африка

сергей цивилев

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Участники Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) согласовали проект декларации в ходе 28-ой министерской встречи в Москве, она строится на принципах энергетической справедливости, технологической нейтральности, а также недискриминационного доступа к энергоресурсам и технологиям, сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. "Одним из главных итогов Форума стран-экспортеров газа станет принятие Московской декларации, проект которой был согласован сегодня. В основе декларации лежат три принципа: энергетическая справедливость, технологическая нейтральность и недискриминационный доступ к энергоресурсам и технологиям", - сказал он журналистам по итогам министерской встречи. По словам Цивилева, декларация закрепляет также конкретные направления совместной работы. Среди них - формирование новых газовых рынков, в том числе в Африке и других развивающихся регионах, создание механизмов долгосрочного финансирования инфраструктурных проектов, технологический обмен и внедрение цифровых решений, включая искусственный интеллект. "Наша общая задача - создать условия для выстраивания долгосрочных взаимовыгодных отношений. Для этого необходимы предсказуемые правила работы рынка, долгосрочные контракты и справедливое распределение рисков", - добавил министр. Цивилев подчеркнул, что Россия последовательно выступает за прагматичный подход к энергетике. При этом технологические решения определяются их эффективностью и национальными потребностями, а не искусственными ограничениями, заключил министр.

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газ, россия, москва, африка, сергей цивилев