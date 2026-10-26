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Ушаков прокомментировал проведение саммитов "Россия - Африка"

Ушаков прокомментировал проведение саммитов "Россия - Африка" - 26.10.2026, ПРАЙМ

Ушаков прокомментировал проведение саммитов "Россия - Африка"

Проведение саммита "Россия - Африка" и саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) подчеркивает особые отношения России со странами мирового большинства,... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T18:21+0300

2026-10-26T18:21+0300

2026-10-26T18:21+0300

россия

газ

москва

юрий ушаков

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Проведение саммита "Россия - Африка" и саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) подчеркивает особые отношения России со странами мирового большинства, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Подготовка к ним (саммитам - ред.) ведется уже давно, и обозначенные мероприятия, они подчеркивают особый характер отношений нашей страны с государствами мирового большинства", - сказал Ушаков журналистам. В Москве во вторник состоится восьмой саммит Форума стран-экспортеров газа. Также в столице 28-29 октября пройдет третий саммит "Россия - Африка".

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россия, газ, москва, юрий ушаков