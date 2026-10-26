https://1prime.ru/20261026/ushakov-874617442.html
Ушаков прокомментировал проведение саммитов "Россия - Африка"
Ушаков прокомментировал проведение саммитов "Россия - Африка" - 26.10.2026, ПРАЙМ
Ушаков прокомментировал проведение саммитов "Россия - Африка"
Проведение саммита "Россия - Африка" и саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) подчеркивает особые отношения России со странами мирового большинства,... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T18:21+0300
2026-10-26T18:21+0300
2026-10-26T18:21+0300
россия
газ
москва
юрий ушаков
https://img.cdn1prime.ru/img/78055/66/780556614_0:0:2982:1677_1920x0_80_0_0_31ddf9730a8629c53822fa9c5a781576.jpg
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Проведение саммита "Россия - Африка" и саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) подчеркивает особые отношения России со странами мирового большинства, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Подготовка к ним (саммитам - ред.) ведется уже давно, и обозначенные мероприятия, они подчеркивают особый характер отношений нашей страны с государствами мирового большинства", - сказал Ушаков журналистам. В Москве во вторник состоится восьмой саммит Форума стран-экспортеров газа. Также в столице 28-29 октября пройдет третий саммит "Россия - Африка".
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://img.cdn1prime.ru/img/78055/66/780556614_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_6c626c0e49d8052686b093d33c190c64.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, газ, москва, юрий ушаков
РОССИЯ, Газ, МОСКВА, Юрий Ушаков
Ушаков прокомментировал проведение саммитов "Россия - Африка"
Ушаков: саммиты "Россия - Африка" и ФСЭГ подчеркивают особый характер отношений России