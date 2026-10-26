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Ушаков: шесть стран на саммите ФСЭГ будут представлены на высшем уровне
Ушаков: шесть стран на саммите ФСЭГ будут представлены на высшем уровне - 26.10.2026, ПРАЙМ
Ушаков: шесть стран на саммите ФСЭГ будут представлены на высшем уровне
Шесть стран на саммите Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве будут представлены на высшем уровне, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T18:29+0300
2026-10-26T18:29+0300
2026-10-26T18:29+0300
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масуд пезешкиан
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Шесть стран на саммите Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве будут представлены на высшем уровне, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Восьмой саммит глав государств и правительств стран-участниц ФСЭГ состоится во вторник в Москве. В нем примет участие президент России Владимир Путин. "Шесть стран будут представлены на высшем уровне. Из них пять - участники ФСЭГ", - сказал Ушаков журналистам. В саммите примут участие президент Ирана Масуд Пезешкиан, президент Экваториальной Гвинеи Обианг Нгема Мбасого, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, глава Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес выступит с видеообращением. Страну-наблюдателя ФСЭГ Мозамбик будет представлять ее президент Даниэл Франсишку Шапу. Алжир будет представлен на уровне премьера, другие страны направят своих профильных министров. ФСЭГ - международная межправительственная организация. Полноправными членами ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.
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Газ, МОСКВА, ИРАН, ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, ФСЭГ
Ушаков: шесть стран на саммите ФСЭГ будут представлены на высшем уровне
Ушаков: шесть стран на саммите ФСЭГ в Москве будут представлены на высшем уровне