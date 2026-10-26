https://1prime.ru/20261026/ushakov-874617807.html

Ушаков назвал Россию стабильным поставщиком продовольствия в Африку

Ушаков назвал Россию стабильным поставщиком продовольствия в Африку - 26.10.2026, ПРАЙМ

Ушаков назвал Россию стабильным поставщиком продовольствия в Африку

Россия - стабильный поставщик продовольствия, удобрений и другой продукции агропрома в страны Африки, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T18:29+0300

2026-10-26T18:29+0300

2026-10-26T18:29+0300

сельское хозяйство

россия

африка

москва

юрий ушаков

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874617807.jpg?1793028563

МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Россия - стабильный поставщик продовольствия, удобрений и другой продукции агропрома в страны Африки, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. В Москве 28-29 октября пройдет третий саммит "Россия-Африка". "Если говорить о конкретном сотрудничестве, то, конечно, одним из магистральных направлений является сельское хозяйство. Наша страна – стабильный поставщик продовольствия, удобрений и другой жизненно важной продукции агропромышленного комплекса", - сказал Ушаков журналистам. Он отметил, что в 2025 году Россия направила в Африку более 18 миллионов тонн зерна, за первые девять месяцев этого года – еще 13 миллионов. "Российские поставки минеральных удобрений в прошлом году составили 1,5 миллиона тонн, а в нынешнем – превысили 2,2 миллиона", - добавил Ушаков. Кроме того, он подчеркнул, что важной сферой сотрудничества России и стран Африки является образование. "Еще при содействии Советского Союза, я уже отметил, было построено где-то 100 учебных заведений, профессиональную подготовку прошли около 480 тысяч африканцев, а число африканских студентов, обучающихся сейчас в России, насчитывает более 40 тысяч человек", - отметил Ушаков.

африка

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, африка, москва, юрий ушаков