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Ушаков назвал Россию стабильным поставщиком продовольствия в Африку - 26.10.2026, ПРАЙМ
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Ушаков назвал Россию стабильным поставщиком продовольствия в Африку
Ушаков назвал Россию стабильным поставщиком продовольствия в Африку - 26.10.2026, ПРАЙМ
Ушаков назвал Россию стабильным поставщиком продовольствия в Африку
Россия - стабильный поставщик продовольствия, удобрений и другой продукции агропрома в страны Африки, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T18:29+0300
2026-10-26T18:29+0300
сельское хозяйство
россия
африка
москва
юрий ушаков
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Россия - стабильный поставщик продовольствия, удобрений и другой продукции агропрома в страны Африки, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. В Москве 28-29 октября пройдет третий саммит "Россия-Африка". "Если говорить о конкретном сотрудничестве, то, конечно, одним из магистральных направлений является сельское хозяйство. Наша страна – стабильный поставщик продовольствия, удобрений и другой жизненно важной продукции агропромышленного комплекса", - сказал Ушаков журналистам. Он отметил, что в 2025 году Россия направила в Африку более 18 миллионов тонн зерна, за первые девять месяцев этого года – еще 13 миллионов. "Российские поставки минеральных удобрений в прошлом году составили 1,5 миллиона тонн, а в нынешнем – превысили 2,2 миллиона", - добавил Ушаков. Кроме того, он подчеркнул, что важной сферой сотрудничества России и стран Африки является образование. "Еще при содействии Советского Союза, я уже отметил, было построено где-то 100 учебных заведений, профессиональную подготовку прошли около 480 тысяч африканцев, а число африканских студентов, обучающихся сейчас в России, насчитывает более 40 тысяч человек", - отметил Ушаков.
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сельское хозяйство, россия, африка, москва, юрий ушаков
Сельское хозяйство, РОССИЯ, АФРИКА, МОСКВА, Юрий Ушаков
18:29 26.10.2026
 
Ушаков назвал Россию стабильным поставщиком продовольствия в Африку

Ушаков: Россия стабильный поставщик продовольствия и удобрений в Африку

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Россия - стабильный поставщик продовольствия, удобрений и другой продукции агропрома в страны Африки, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
В Москве 28-29 октября пройдет третий саммит "Россия-Африка".
"Если говорить о конкретном сотрудничестве, то, конечно, одним из магистральных направлений является сельское хозяйство. Наша страна – стабильный поставщик продовольствия, удобрений и другой жизненно важной продукции агропромышленного комплекса", - сказал Ушаков журналистам.
Он отметил, что в 2025 году Россия направила в Африку более 18 миллионов тонн зерна, за первые девять месяцев этого года – еще 13 миллионов.
"Российские поставки минеральных удобрений в прошлом году составили 1,5 миллиона тонн, а в нынешнем – превысили 2,2 миллиона", - добавил Ушаков.
Кроме того, он подчеркнул, что важной сферой сотрудничества России и стран Африки является образование.
"Еще при содействии Советского Союза, я уже отметил, было построено где-то 100 учебных заведений, профессиональную подготовку прошли около 480 тысяч африканцев, а число африканских студентов, обучающихся сейчас в России, насчитывает более 40 тысяч человек", - отметил Ушаков.
 
Сельское хозяйствоРОССИЯАФРИКАМОСКВАЮрий Ушаков
 
 
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