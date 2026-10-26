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Путин на форуме "Россия — Африка" оценит торговые перспективы

Путин на форуме "Россия — Африка" оценит торговые перспективы - 26.10.2026, ПРАЙМ

Путин на форуме "Россия — Африка" оценит торговые перспективы

Президент России Владимир Путин в своем выступлении на экономическом и гуманитарном форуме "Россия-Африка" даст оценку перспективам развития отношений в... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T18:32+0300

2026-10-26T18:32+0300

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в своем выступлении на экономическом и гуманитарном форуме "Россия-Африка" даст оценку перспективам развития отношений в торгово-инвестиционной сфере, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Третий саммит Россия - Африка пройдет в Москве 28-29 октября. Помощник президента РФ уточнил, что официальная программа начнется в среду - в этот день в Гостином дворе состоится пленарное заседание третьего экономического и гуманитарного форума "Россия-Африка". "Ожидается, что в своем выступлении наш президент даст оценку состоянию и перспективам развития отношений России и Африки в торгово-инвестиционной сфере, в области сельского хозяйства, энергетики, строительства, информационно-коммуникационных технологий, здравоохранения и образования", - сообщил Ушаков журналистам. Он уточнил, что основное внимание будет уделено перспективам дальнейшего развития государств Африканского континента с упором на национальный суверенитет и справедливый доступ к продовольствию, ресурсам, удобрениям и современным технологиям.

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россия, африка, москва, юрий ушаков, владимир путин