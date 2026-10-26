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Ушаков рассказал о декларации по итогам саммита Россия — Африка

Ушаков рассказал о декларации по итогам саммита Россия — Африка - 26.10.2026, ПРАЙМ

Ушаков рассказал о декларации по итогам саммита Россия — Африка

Декларация по итогам саммита Россия - Африка будет содержать согласованные подходы к развитию российско-африканского сотрудничества, сообщил помощник президента | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T18:46+0300

2026-10-26T18:46+0300

2026-10-26T18:46+0300

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мировая экономика

африка

москва

юрий ушаков

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Декларация по итогам саммита Россия - Африка будет содержать согласованные подходы к развитию российско-африканского сотрудничества, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "По окончании самого саммита планируется принятие трех важных документов. Это итоговая декларация, в которой будут зафиксированы согласованные подходы по вопросам развития российско-африканского сотрудничества, углубление взаимодействия на международной арене", - сказал Ушаков журналистам. Он добавил, что также будет подписана декларация о сотрудничестве в области искусственного интеллекта. Кроме того, по словам Ушакова, будет принят план действий форума партнерства Россия - Африка на 2027–2029 годы. Третий саммит Россия - Африка пройдет в Москве 28-29 октября.

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россия, мировая экономика, африка, москва, юрий ушаков