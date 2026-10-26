https://1prime.ru/20261026/ushakov-874618432.html
Ушаков: Россия и Африка подпишут соглашение о сотрудничестве в области ИИ
Ушаков: Россия и Африка подпишут соглашение о сотрудничестве в области ИИ - 26.10.2026, ПРАЙМ
Ушаков: Россия и Африка подпишут соглашение о сотрудничестве в области ИИ
Соглашение о сотрудничестве в области искусственного интеллекта будет подписано по итогам саммита Россия - Африка, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T18:47+0300
2026-10-26T18:47+0300
2026-10-26T18:47+0300
россия
мировая экономика
африка
москва
юрий ушаков
https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/07/11/859607389_0:0:3366:1893_1920x0_80_0_0_72f8343e2361e55f5321e76ec7781cfd.jpg
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Соглашение о сотрудничестве в области искусственного интеллекта будет подписано по итогам саммита Россия - Африка, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По словам Ушакова, планируется принятие трех важных документов, среди которых итоговая декларация, где будут зафиксированы согласованные подходы по вопросам развития российско-африканского сотрудничества. "Вторая отдельная декларация - о сотрудничестве в области искусственного интеллекта", - сказал Ушаков журналистам. Он добавил, что также будет принят план действий форума партнерства Россия - Африка на 2027–2029 годы. Всего по итогам саммита будет подписан пакет из 33 документов. Третий саммит Россия - Африка пройдет в Москве 28-29 октября.
африка
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/07/11/859607389_411:0:3142:2048_1920x0_80_0_0_bc48737c9e0f27aae2464ad78e286453.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, африка, москва, юрий ушаков
РОССИЯ, Мировая экономика, АФРИКА, МОСКВА, Юрий Ушаков
Ушаков: Россия и Африка подпишут соглашение о сотрудничестве в области ИИ
Ушаков: по итогам саммита Россия - Африка будет подписано соглашение по ИИ