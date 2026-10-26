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Ушаков: Россия и Африка подпишут соглашение о сотрудничестве в области ИИ

Ушаков: Россия и Африка подпишут соглашение о сотрудничестве в области ИИ - 26.10.2026, ПРАЙМ

Ушаков: Россия и Африка подпишут соглашение о сотрудничестве в области ИИ

Соглашение о сотрудничестве в области искусственного интеллекта будет подписано по итогам саммита Россия - Африка, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T18:47+0300

2026-10-26T18:47+0300

2026-10-26T18:47+0300

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мировая экономика

африка

москва

юрий ушаков

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Соглашение о сотрудничестве в области искусственного интеллекта будет подписано по итогам саммита Россия - Африка, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По словам Ушакова, планируется принятие трех важных документов, среди которых итоговая декларация, где будут зафиксированы согласованные подходы по вопросам развития российско-африканского сотрудничества. "Вторая отдельная декларация - о сотрудничестве в области искусственного интеллекта", - сказал Ушаков журналистам. Он добавил, что также будет принят план действий форума партнерства Россия - Африка на 2027–2029 годы. Всего по итогам саммита будет подписан пакет из 33 документов. Третий саммит Россия - Африка пройдет в Москве 28-29 октября.

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россия, мировая экономика, африка, москва, юрий ушаков