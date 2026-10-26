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Ушаков: Россия и Африка подпишут соглашение о сотрудничестве в области ИИ - 26.10.2026, ПРАЙМ
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Ушаков: Россия и Африка подпишут соглашение о сотрудничестве в области ИИ
Ушаков: Россия и Африка подпишут соглашение о сотрудничестве в области ИИ - 26.10.2026, ПРАЙМ
Ушаков: Россия и Африка подпишут соглашение о сотрудничестве в области ИИ
Соглашение о сотрудничестве в области искусственного интеллекта будет подписано по итогам саммита Россия - Африка, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T18:47+0300
2026-10-26T18:47+0300
россия
мировая экономика
африка
москва
юрий ушаков
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Соглашение о сотрудничестве в области искусственного интеллекта будет подписано по итогам саммита Россия - Африка, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По словам Ушакова, планируется принятие трех важных документов, среди которых итоговая декларация, где будут зафиксированы согласованные подходы по вопросам развития российско-африканского сотрудничества. "Вторая отдельная декларация - о сотрудничестве в области искусственного интеллекта", - сказал Ушаков журналистам. Он добавил, что также будет принят план действий форума партнерства Россия - Африка на 2027–2029 годы. Всего по итогам саммита будет подписан пакет из 33 документов. Третий саммит Россия - Африка пройдет в Москве 28-29 октября.
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россия, мировая экономика, африка, москва, юрий ушаков
РОССИЯ, Мировая экономика, АФРИКА, МОСКВА, Юрий Ушаков
18:47 26.10.2026
 
Ушаков: Россия и Африка подпишут соглашение о сотрудничестве в области ИИ

Ушаков: по итогам саммита Россия - Африка будет подписано соглашение по ИИ

© РИА Новости . Максим Захаров | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2026
© РИА Новости . Максим Захаров
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Соглашение о сотрудничестве в области искусственного интеллекта будет подписано по итогам саммита Россия - Африка, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По словам Ушакова, планируется принятие трех важных документов, среди которых итоговая декларация, где будут зафиксированы согласованные подходы по вопросам развития российско-африканского сотрудничества.
"Вторая отдельная декларация - о сотрудничестве в области искусственного интеллекта", - сказал Ушаков журналистам.
Он добавил, что также будет принят план действий форума партнерства Россия - Африка на 2027–2029 годы. Всего по итогам саммита будет подписан пакет из 33 документов.
Третий саммит Россия - Африка пройдет в Москве 28-29 октября.
 
РОССИЯМировая экономикаАФРИКАМОСКВАЮрий Ушаков
 
 
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