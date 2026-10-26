https://1prime.ru/20261026/ushakov-874618778.html
Россия считает важным обеспечение стабильности поставок газа, заявил Ушаков
Россия считает важным обеспечение стабильности поставок газа, заявил Ушаков - 26.10.2026, ПРАЙМ
Россия считает важным обеспечение стабильности поставок газа, заявил Ушаков
Россия на фоне растущей потребности в газе в мире считает важным обеспечение стабильности и надежности его поставок, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T18:49+0300
2026-10-26T18:49+0300
2026-10-26T18:49+0300
газ
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юрий ушаков
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Россия на фоне растущей потребности в газе в мире считает важным обеспечение стабильности и надежности его поставок, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Восьмой саммит государств Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), в котором примет участие президент России Владимир Путин, пройдет 27 октября в Москве. "С учетом растущей потребности в газе считаем важным обеспечить стабильность и надежность поставок, гарантировать дальнейшее уверенное развитие государств", - сказал Ушаков на брифинге в преддверии саммита.
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газ, россия, москва, юрий ушаков, владимир путин
Газ, РОССИЯ, МОСКВА, Юрий Ушаков, Владимир Путин
Россия считает важным обеспечение стабильности поставок газа, заявил Ушаков
Ушаков: Россия считает важным обеспечить стабильность поставок газа