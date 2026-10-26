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Саммит ФСЭГ в Москве станет площадкой для деполитизированного диалога

Саммит ФСЭГ в Москве станет площадкой для деполитизированного диалога - 26.10.2026, ПРАЙМ

Саммит ФСЭГ в Москве станет площадкой для деполитизированного диалога

Саммит Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве станет площадкой для деполитизированного диалога о ситуации в отрасли, заявил помощник президента России... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T18:52+0300

2026-10-26T18:52+0300

2026-10-26T18:52+0300

газ

россия

москва

ближний восток

юрий ушаков

владимир путин

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Саммит Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве станет площадкой для деполитизированного диалога о ситуации в отрасли, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Восьмой саммит государств Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), в котором примет участие президент России Владимир Путин, пройдет во вторник в Москве. "Хотелось бы отметить, что в условиях резкого обострения обстановки на Ближнем Востоке - в одном из глобальных центров газодобычи, после терактов в отношении российских газопроводов "Северный поток", введения нелегитимных западных ограничений в закупке газа, профильного оборудования и технологий, мировая газовая отрасль оказалась в непростой ситуации. И в этой ситуации объективно необходима площадка, которая предоставляет возможность вести профессиональный деполитизированный диалог. И такой площадкой как раз является форум экспортеров газа", - сказал Ушаков на брифинге в преддверии саммита.

москва

ближний восток

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газ, россия, москва, ближний восток, юрий ушаков, владимир путин