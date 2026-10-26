https://1prime.ru/20261026/ushakov-874619346.html

Ушаков назвал Россию ответственным участником глобального газового рынка

Ушаков назвал Россию ответственным участником глобального газового рынка - 26.10.2026, ПРАЙМ

Ушаков назвал Россию ответственным участником глобального газового рынка

Россия является ответственным участником глобального газового рынка и выступает надежным поставщиком, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T18:53+0300

2026-10-26T18:53+0300

2026-10-26T18:53+0300

газ

россия

москва

юрий ушаков

владимир путин

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874619346.jpg?1793029998

МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Россия является ответственным участником глобального газового рынка и выступает надежным поставщиком, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Восьмой саммит государств Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), в котором примет участие президент России Владимир Путин, пройдет 27 октября в Москве. "С учетом растущей потребности в газе считаем важным обеспечить стабильность и надежность поставок, гарантировать дальнейшее уверенное развитие государств. Тем более, что Россия является ответственным участником глобального газового рынка, надежным поставщиком, занимает первое место в мире по запасам природного газа и второе – по его добыче", - сказал Ушаков на брифинге в преддверии саммита.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, россия, москва, юрий ушаков, владимир путин