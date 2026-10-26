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Ушаков: Россия в 2025 году поставила в Африку более 18 миллионов тонн зерна - 26.10.2026, ПРАЙМ
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Ушаков: Россия в 2025 году поставила в Африку более 18 миллионов тонн зерна
Ушаков: Россия в 2025 году поставила в Африку более 18 миллионов тонн зерна - 26.10.2026, ПРАЙМ
Ушаков: Россия в 2025 году поставила в Африку более 18 миллионов тонн зерна
Россия в 2025 году поставила на африканский рынок более 18 миллионов тонн зерна, за девять месяцев текущего года - 13 миллионов тонн, заявил помощник президента | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T18:53+0300
2026-10-26T18:53+0300
сельское хозяйство
россия
москва
африка
юрий ушаков
владимир путин
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Россия в 2025 году поставила на африканский рынок более 18 миллионов тонн зерна, за девять месяцев текущего года - 13 миллионов тонн, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Ушаков накануне саммита "Россия-Африка" назвал сельское хозяйство одним из магистральных направлений сотрудничества России с африканским континентом, Москва является стабильным поставщиком продукции агропромышленного комплекса. "В 2025 году мы направили в Африку более 18 миллионов тонн зерна, еще 13 миллионов за первые девять месяцев этого года", - сказал он. Третий саммит "Россия-Африка" пройдет в Москве 28-29 октября. В саммите примет участие президент России Владимир Путин.
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сельское хозяйство, россия, москва, африка, юрий ушаков, владимир путин
Сельское хозяйство, РОССИЯ, МОСКВА, АФРИКА, Юрий Ушаков, Владимир Путин
18:53 26.10.2026
 
Ушаков: Россия в 2025 году поставила в Африку более 18 миллионов тонн зерна

Ушаков: Россия поставила на африканский рынок более 18 миллионов тонн зерна в 2025 году

© РИА Новости . Валерий Титиевский | Перейти в медиабанкПшеница
Пшеница - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2026
© РИА Новости . Валерий Титиевский
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Россия в 2025 году поставила на африканский рынок более 18 миллионов тонн зерна, за девять месяцев текущего года - 13 миллионов тонн, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Ушаков накануне саммита "Россия-Африка" назвал сельское хозяйство одним из магистральных направлений сотрудничества России с африканским континентом, Москва является стабильным поставщиком продукции агропромышленного комплекса.
"В 2025 году мы направили в Африку более 18 миллионов тонн зерна, еще 13 миллионов за первые девять месяцев этого года", - сказал он.
Третий саммит "Россия-Африка" пройдет в Москве 28-29 октября. В саммите примет участие президент России Владимир Путин.
 
Сельское хозяйствоРОССИЯМОСКВААФРИКАЮрий УшаковВладимир Путин
 
 
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