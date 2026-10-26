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Volkswagen может выбрать для своих автомобилей китайское ПО
Volkswagen может выбрать для своих автомобилей китайское ПО - 26.10.2026, ПРАЙМ
Volkswagen может выбрать для своих автомобилей китайское ПО
Немецкий автомобильный концерн Volkswagen может выбрать для своих наиболее популярных в Европе автомобилей китайское программное обеспечение вместо продукции... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T22:27+0300
2026-10-26T22:27+0300
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европа
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БЕРЛИН, 26 окт - ПРАЙМ. Немецкий автомобильный концерн Volkswagen может выбрать для своих наиболее популярных в Европе автомобилей китайское программное обеспечение вместо продукции американской компании Rivian, сообщает издание Manager Magazin со ссылкой на источники. "Китайское (программное обеспечение - ред.) для Volkswagen обходится на миллиарды евро дешевле, чем программное обеспечение американского партнера Rivian. Глава бренда Томас Шефер намерен внедрить ее в Европе… Уже завтра, во вторник… Шефер вынесет вопрос о широком внедрении китайской технологии на рассмотрение правления", - говорится в статье. Концерн Volkswagen уже длительное время переживает серьезные производственные проблемы, включая высокие затраты и избыточные мощности. Автопроизводитель планирует масштабную реструктуризацию, включая закрытие четырех заводов в ФРГ. Также компания планирует сократить к 2030 году до 100 тысяч рабочих по всему миру или уменьшить число выпускаемых моделей.
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бизнес, технологии, мировая экономика, европа, фрг, volkswagen
Бизнес, Технологии, Мировая экономика, ЕВРОПА, ФРГ, Volkswagen
Volkswagen может выбрать для своих автомобилей китайское ПО
Manager Magazin: Volkswagen может выбрать китайское ПО для своих автомобилей вместо Rivian
БЕРЛИН, 26 окт - ПРАЙМ. Немецкий автомобильный концерн Volkswagen может выбрать для своих наиболее популярных в Европе автомобилей китайское программное обеспечение вместо продукции американской компании Rivian, сообщает издание Manager Magazin со ссылкой на источники.
"Китайское (программное обеспечение - ред.) для Volkswagen обходится на миллиарды евро дешевле, чем программное обеспечение американского партнера Rivian. Глава бренда Томас Шефер намерен внедрить ее в Европе… Уже завтра, во вторник… Шефер вынесет вопрос о широком внедрении китайской технологии на рассмотрение правления", - говорится в статье.
Концерн Volkswagen уже длительное время переживает серьезные производственные проблемы, включая высокие затраты и избыточные мощности. Автопроизводитель планирует масштабную реструктуризацию, включая закрытие четырех заводов в ФРГ. Также компания планирует сократить к 2030 году до 100 тысяч рабочих по всему миру или уменьшить число выпускаемых моделей.