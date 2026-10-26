Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВСУ атаковали Яковлевский ГОК в Белгородской области - 26.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261026/vsu-874621482.html
ВСУ атаковали Яковлевский ГОК в Белгородской области
ВСУ атаковали Яковлевский ГОК в Белгородской области - 26.10.2026, ПРАЙМ
ВСУ атаковали Яковлевский ГОК в Белгородской области
Яковлевский горно-обогатительный комбинат (ГОК) (входит в "Северсталь") в Белгородской области подвергся атаке беспилотников ВСУ, пострадавших нет, после... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T20:22+0300
2026-10-26T20:22+0300
промышленность
белгородская область
белгород
всу
северсталь
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874621482.jpg?1793035338
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Яковлевский горно-обогатительный комбинат (ГОК) (входит в "Северсталь") в Белгородской области подвергся атаке беспилотников ВСУ, пострадавших нет, после восстановления электричества предприятие продолжит работу в штатном режиме, сообщил РИА Новости представитель компании. Ранее в понедельник оперштаб Белгородской области сообщил, что ВСУ атаковали 12 населенных пунктов Белгородской области, удары пришлись на город Белгород, Шебекинский, Грайворонский, Корочанский, Валуйский, Борисовский и Ракитянский округа. "26 октября Яковлевский ГОК был атакован беспилотниками ВСУ. В результате была выведена из строя электроподстанция, питающая предприятие. Пострадавших нет. Комбинат частично обесточен, шахтеры доставлены на поверхность… После восстановления полной подачи электричества, предприятие продолжит работу в штатном режиме", - рассказал представитель. Отмечается, что оперативные службы и аварийные бригады работают на месте. Яковлевский ГОК - один из стратегических активов "Северстали". Он осуществляет разработку Яковлевского месторождения Курской магнитной аномалии, следует из материалов предприятия. Запасы составляют 9,6 миллиарда тонн с содержанием железа до 68% в породе, отработки этих запасов хватит до 2061 года.
белгородская область
белгород
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, белгородская область, белгород, всу, северсталь
Промышленность, Белгородская область, БЕЛГОРОД, ВСУ, Северсталь
20:22 26.10.2026
 
ВСУ атаковали Яковлевский ГОК в Белгородской области

Яковлевский ГОК в Белгородской области подвергся атаке беспилотников ВСУ

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Яковлевский горно-обогатительный комбинат (ГОК) (входит в "Северсталь") в Белгородской области подвергся атаке беспилотников ВСУ, пострадавших нет, после восстановления электричества предприятие продолжит работу в штатном режиме, сообщил РИА Новости представитель компании.
Ранее в понедельник оперштаб Белгородской области сообщил, что ВСУ атаковали 12 населенных пунктов Белгородской области, удары пришлись на город Белгород, Шебекинский, Грайворонский, Корочанский, Валуйский, Борисовский и Ракитянский округа.
"26 октября Яковлевский ГОК был атакован беспилотниками ВСУ. В результате была выведена из строя электроподстанция, питающая предприятие. Пострадавших нет. Комбинат частично обесточен, шахтеры доставлены на поверхность… После восстановления полной подачи электричества, предприятие продолжит работу в штатном режиме", - рассказал представитель.
Отмечается, что оперативные службы и аварийные бригады работают на месте.
Яковлевский ГОК - один из стратегических активов "Северстали". Он осуществляет разработку Яковлевского месторождения Курской магнитной аномалии, следует из материалов предприятия. Запасы составляют 9,6 миллиарда тонн с содержанием железа до 68% в породе, отработки этих запасов хватит до 2061 года.
 
ПромышленностьБелгородская областьБЕЛГОРОДВСУСеверсталь
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала