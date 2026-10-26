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ВСУ атаковали Яковлевский ГОК в Белгородской области
ВСУ атаковали Яковлевский ГОК в Белгородской области - 26.10.2026, ПРАЙМ
ВСУ атаковали Яковлевский ГОК в Белгородской области
Яковлевский горно-обогатительный комбинат (ГОК) (входит в "Северсталь") в Белгородской области подвергся атаке беспилотников ВСУ, пострадавших нет, после... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T20:22+0300
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Яковлевский горно-обогатительный комбинат (ГОК) (входит в "Северсталь") в Белгородской области подвергся атаке беспилотников ВСУ, пострадавших нет, после восстановления электричества предприятие продолжит работу в штатном режиме, сообщил РИА Новости представитель компании.
Ранее в понедельник оперштаб Белгородской области сообщил, что ВСУ атаковали 12 населенных пунктов Белгородской области, удары пришлись на город Белгород, Шебекинский, Грайворонский, Корочанский, Валуйский, Борисовский и Ракитянский округа.
"26 октября Яковлевский ГОК был атакован беспилотниками ВСУ. В результате была выведена из строя электроподстанция, питающая предприятие. Пострадавших нет. Комбинат частично обесточен, шахтеры доставлены на поверхность… После восстановления полной подачи электричества, предприятие продолжит работу в штатном режиме", - рассказал представитель.
Отмечается, что оперативные службы и аварийные бригады работают на месте.
Яковлевский ГОК - один из стратегических активов "Северстали". Он осуществляет разработку Яковлевского месторождения Курской магнитной аномалии, следует из материалов предприятия. Запасы составляют 9,6 миллиарда тонн с содержанием железа до 68% в породе, отработки этих запасов хватит до 2061 года.
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промышленность, белгородская область, белгород, всу, северсталь
Промышленность, Белгородская область, БЕЛГОРОД, ВСУ, Северсталь
ВСУ атаковали Яковлевский ГОК в Белгородской области
Яковлевский ГОК в Белгородской области подвергся атаке беспилотников ВСУ
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Яковлевский горно-обогатительный комбинат (ГОК) (входит в "Северсталь") в Белгородской области подвергся атаке беспилотников ВСУ, пострадавших нет, после восстановления электричества предприятие продолжит работу в штатном режиме, сообщил РИА Новости представитель компании.
Ранее в понедельник оперштаб Белгородской области сообщил, что ВСУ атаковали 12 населенных пунктов Белгородской области, удары пришлись на город Белгород, Шебекинский, Грайворонский, Корочанский, Валуйский, Борисовский и Ракитянский округа.
"26 октября Яковлевский ГОК был атакован беспилотниками ВСУ. В результате была выведена из строя электроподстанция, питающая предприятие. Пострадавших нет. Комбинат частично обесточен, шахтеры доставлены на поверхность… После восстановления полной подачи электричества, предприятие продолжит работу в штатном режиме", - рассказал представитель.
Отмечается, что оперативные службы и аварийные бригады работают на месте.
Яковлевский ГОК - один из стратегических активов "Северстали". Он осуществляет разработку Яковлевского месторождения Курской магнитной аномалии, следует из материалов предприятия. Запасы составляют 9,6 миллиарда тонн с содержанием железа до 68% в породе, отработки этих запасов хватит до 2061 года.