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Фальков: российские вузы стали более тесно взаимодействовать с бизнесом
Фальков: российские вузы стали более тесно взаимодействовать с бизнесом - 26.10.2026, ПРАЙМ
Фальков: российские вузы стали более тесно взаимодействовать с бизнесом
Российские вузы начали более тесно взаимодействовать с бизнесом и промышленностью, а также стали более ориентированными на создание конкретных продуктов... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T14:13+0300
2026-10-26T14:13+0300
2026-10-26T14:48+0300
россия
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Российские вузы начали более тесно взаимодействовать с бизнесом и промышленностью, а также стали более ориентированными на создание конкретных продуктов благодаря проекту "Передовые инженерные школы", сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. "Таких результатов несколько. Первое и самое главное - это, конечно, более тесное взаимодействие наших университетов с бизнесом, с промышленностью, с предприятиями из реального сектора", - сказал Фальков журналистам в рамках организованной Центром технологического лидерства конференции "Приоритет - технологическое лидерство". Министр также отметил, что сегодня благодаря проекту университеты стали более ориентированными на создание конкретных продуктов или технологий, имеющих стоимость на рынке. Фальков подчеркнул, что это очень большое качественное изменение, еще три-пять лет назад многие вузы не ставили себе такие задачи.
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россия
Фальков: российские вузы стали более тесно взаимодействовать с бизнесом
Фальков: российские вузы стали более тесно взаимодействовать с бизнесом и промышленностью
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Российские вузы начали более тесно взаимодействовать с бизнесом и промышленностью, а также стали более ориентированными на создание конкретных продуктов благодаря проекту "Передовые инженерные школы", сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
"Таких результатов несколько. Первое и самое главное - это, конечно, более тесное взаимодействие наших университетов с бизнесом, с промышленностью, с предприятиями из реального сектора", - сказал Фальков журналистам в рамках организованной Центром технологического лидерства конференции "Приоритет - технологическое лидерство".
Министр также отметил, что сегодня благодаря проекту университеты стали более ориентированными на создание конкретных продуктов или технологий, имеющих стоимость на рынке. Фальков подчеркнул, что это очень большое качественное изменение, еще три-пять лет назад многие вузы не ставили себе такие задачи.