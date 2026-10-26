https://1prime.ru/20261026/vyplaty-874610604.html
Выплаты семьям с детьми за октябрь будут зачислены 3, 5, 6 ноября
Выплаты семьям с детьми за октябрь будут зачислены 3, 5, 6 ноября - 26.10.2026, ПРАЙМ
Выплаты семьям с детьми за октябрь будут зачислены 3, 5, 6 ноября
Выплаты семьям с детьми за октябрь будут зачислены 3, 5, 6 ноября, сообщили в Социальном фонде России. | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T15:29+0300
2026-10-26T15:29+0300
2026-10-26T15:29+0300
общество
финансы
социальный фонд
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874610604.jpg?1793017747
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Выплаты семьям с детьми за октябрь будут зачислены 3, 5, 6 ноября, сообщили в Социальном фонде России.
"Третье, пятое, шестое ноября - дни зачисления выплат семьям с детьми за октябрь. Чтобы меры поддержки пришли вовремя, пожалуйста, проверьте заранее", - говорится в сообщении Соцфонда в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что в том случае, если человек получил выплату за октябрь раньше, следующее перечисление будет в декабре за ноябрь.
"Третьего ноября на банковские счета перечислят: единое пособие; выплату по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих; ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву. Пятого ноября - выплату из средств материнского капитала", - говорится в сообщении.
Уточняется, что шестого ноября на банковские счета перечислят пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим. Обычно его выплачивают до восьмого числа, но в ноябре эта дата выпадает на выходной, поэтому перечисление будет раньше.
"Средства поступают утром, днем или поздним вечером - ожидайте зачисления в течение дня", - говорится в сообщении.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , финансы, социальный фонд
Общество , Финансы, Социальный фонд
Выплаты семьям с детьми за октябрь будут зачислены 3, 5, 6 ноября
Соцфонд: выплаты семьям с детьми за октябрь будут зачислены 3, 5, 6 ноября
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Выплаты семьям с детьми за октябрь будут зачислены 3, 5, 6 ноября, сообщили в Социальном фонде России.
"Третье, пятое, шестое ноября - дни зачисления выплат семьям с детьми за октябрь. Чтобы меры поддержки пришли вовремя, пожалуйста, проверьте заранее", - говорится в сообщении Соцфонда в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что в том случае, если человек получил выплату за октябрь раньше, следующее перечисление будет в декабре за ноябрь.
"Третьего ноября на банковские счета перечислят: единое пособие; выплату по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих; ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву. Пятого ноября - выплату из средств материнского капитала", - говорится в сообщении.
Уточняется, что шестого ноября на банковские счета перечислят пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим. Обычно его выплачивают до восьмого числа, но в ноябре эта дата выпадает на выходной, поэтому перечисление будет раньше.
"Средства поступают утром, днем или поздним вечером - ожидайте зачисления в течение дня", - говорится в сообщении.