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Выплаты семьям с детьми за октябрь будут зачислены 3, 5, 6 ноября - 26.10.2026, ПРАЙМ
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Выплаты семьям с детьми за октябрь будут зачислены 3, 5, 6 ноября
Выплаты семьям с детьми за октябрь будут зачислены 3, 5, 6 ноября - 26.10.2026, ПРАЙМ
Выплаты семьям с детьми за октябрь будут зачислены 3, 5, 6 ноября
Выплаты семьям с детьми за октябрь будут зачислены 3, 5, 6 ноября, сообщили в Социальном фонде России. | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T15:29+0300
2026-10-26T15:29+0300
общество
финансы
социальный фонд
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Выплаты семьям с детьми за октябрь будут зачислены 3, 5, 6 ноября, сообщили в Социальном фонде России. "Третье, пятое, шестое ноября - дни зачисления выплат семьям с детьми за октябрь. Чтобы меры поддержки пришли вовремя, пожалуйста, проверьте заранее", - говорится в сообщении Соцфонда в канале на платформе "Макс". Уточняется, что в том случае, если человек получил выплату за октябрь раньше, следующее перечисление будет в декабре за ноябрь. "Третьего ноября на банковские счета перечислят: единое пособие; выплату по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих; ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву. Пятого ноября - выплату из средств материнского капитала", - говорится в сообщении. Уточняется, что шестого ноября на банковские счета перечислят пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим. Обычно его выплачивают до восьмого числа, но в ноябре эта дата выпадает на выходной, поэтому перечисление будет раньше. "Средства поступают утром, днем или поздним вечером - ожидайте зачисления в течение дня", - говорится в сообщении.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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4.7
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общество , финансы, социальный фонд
Общество , Финансы, Социальный фонд
15:29 26.10.2026
 
Выплаты семьям с детьми за октябрь будут зачислены 3, 5, 6 ноября

Соцфонд: выплаты семьям с детьми за октябрь будут зачислены 3, 5, 6 ноября

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Выплаты семьям с детьми за октябрь будут зачислены 3, 5, 6 ноября, сообщили в Социальном фонде России.
"Третье, пятое, шестое ноября - дни зачисления выплат семьям с детьми за октябрь. Чтобы меры поддержки пришли вовремя, пожалуйста, проверьте заранее", - говорится в сообщении Соцфонда в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что в том случае, если человек получил выплату за октябрь раньше, следующее перечисление будет в декабре за ноябрь.
"Третьего ноября на банковские счета перечислят: единое пособие; выплату по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих; ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву. Пятого ноября - выплату из средств материнского капитала", - говорится в сообщении.
Уточняется, что шестого ноября на банковские счета перечислят пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим. Обычно его выплачивают до восьмого числа, но в ноябре эта дата выпадает на выходной, поэтому перечисление будет раньше.
"Средства поступают утром, днем или поздним вечером - ожидайте зачисления в течение дня", - говорится в сообщении.
 
ОбществоФинансыСоциальный фонд
 
 
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