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Wildberries и "Яндекс Маркет" опровергли информацию о срыве распродаж - 26.10.2026, ПРАЙМ
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Wildberries и "Яндекс Маркет" опровергли информацию о срыве распродаж
Wildberries и "Яндекс Маркет" опровергли информацию о срыве распродаж - 26.10.2026, ПРАЙМ
Wildberries и "Яндекс Маркет" опровергли информацию о срыве распродаж
Крупные российские маркетплейсы - Wildberries и "Яндекс Маркет" - опровергли информацию о срыве сезона ноябрьских распродаж из-за летних атак БПЛА - распродажи... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T15:10+0300
2026-10-26T15:10+0300
бизнес
россия
wildberries
яндекс маркет
forbes
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Крупные российские маркетплейсы - Wildberries и "Яндекс Маркет" - опровергли информацию о срыве сезона ноябрьских распродаж из-за летних атак БПЛА - распродажи уже начались и предпосылок для сокращения ассортимента нет, заявили в пресс-службах маркетплейсов. Ноябрь традиционно открывает сезон распродаж конца года, начиная со Всемирного дня шопинга 11 ноября ("11.11"). Затем следуют "Черная пятница" и "Киберпонедельник" в конце месяца, плавно перетекающие уже в новогодние распродажи. Ранее в понедельник Forbes написал, что российские продавцы отказываются от традиционных ноябрьских распродаж из-за проблем с товарами после летних атак БПЛА на склады маркетплейсов. "В Wildberries сезон масштабных распродаж уже стартовал, он традиционно сопровождается повышенным интересом покупателей и ростом активности продавцов... Никаких предпосылок для сокращения выбора товаров в текущем сезоне точно нет. Напротив, на Wildberries ассортимент товаров вырос в несколько раз по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении компании. Там ожидают, что предстоящий сезон распродаж продолжит положительную динамику предыдущих лет. Традиционно в периоды крупных акций растут покупательская активность, количество участвующих продавцов и ассортимент товаров со скидками, добавили в маркетплейсе. В "Яндекс Маркете" также сообщили о подготовке к сезону распродаж. "Яндекс Маркет" видит интерес к распродажам как со стороны продавцов, так и покупателей и готов к повышенному спросу во время традиционных распродаж конца года: 11.11, Черная пятница и Новогодняя", - заверили в маркетплейсе.
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бизнес, россия, wildberries, яндекс маркет, forbes
Бизнес, РОССИЯ, Wildberries, Яндекс Маркет, Forbes
15:10 26.10.2026
 
Wildberries и "Яндекс Маркет" опровергли информацию о срыве распродаж

Wildberries и "Яндекс Маркет" опровергли информацию о срыве ноябрьских распродаж

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Крупные российские маркетплейсы - Wildberries и "Яндекс Маркет" - опровергли информацию о срыве сезона ноябрьских распродаж из-за летних атак БПЛА - распродажи уже начались и предпосылок для сокращения ассортимента нет, заявили в пресс-службах маркетплейсов.
Ноябрь традиционно открывает сезон распродаж конца года, начиная со Всемирного дня шопинга 11 ноября ("11.11"). Затем следуют "Черная пятница" и "Киберпонедельник" в конце месяца, плавно перетекающие уже в новогодние распродажи. Ранее в понедельник Forbes написал, что российские продавцы отказываются от традиционных ноябрьских распродаж из-за проблем с товарами после летних атак БПЛА на склады маркетплейсов.
"В Wildberries сезон масштабных распродаж уже стартовал, он традиционно сопровождается повышенным интересом покупателей и ростом активности продавцов... Никаких предпосылок для сокращения выбора товаров в текущем сезоне точно нет. Напротив, на Wildberries ассортимент товаров вырос в несколько раз по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении компании.
Там ожидают, что предстоящий сезон распродаж продолжит положительную динамику предыдущих лет. Традиционно в периоды крупных акций растут покупательская активность, количество участвующих продавцов и ассортимент товаров со скидками, добавили в маркетплейсе.
В "Яндекс Маркете" также сообщили о подготовке к сезону распродаж.
"Яндекс Маркет" видит интерес к распродажам как со стороны продавцов, так и покупателей и готов к повышенному спросу во время традиционных распродаж конца года: 11.11, Черная пятница и Новогодняя", - заверили в маркетплейсе.
 
БизнесРОССИЯWildberriesЯндекс МаркетForbes
 
 
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